Giá vàng tăng mạnh, chuyên gia khuyên nhà đầu tư điều gì?

Kết thúc tháng 9, giá vàng ghi nhận mức tăng tháng mạnh nhất kể từ năm 2010, với giá giao ngay ở mức 3.880,4 USD/ounce – tăng hơn 3% so với tuần trước. Dù chưa thể vượt ngưỡng 3.900 USD, giới phân tích nhận định đây chỉ là giai đoạn “nghỉ lấy đà” sau chuỗi tăng kéo dài.

Naeem Aslam – Giám đốc đầu tư của Zaye Capital Markets – cho rằng sau đợt tăng giá gần đây, nhà đầu tư nên chốt lời một phần. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh “đây không phải là dấu hiệu kết thúc của đợt tăng này”, mà xu hướng chính vẫn nghiêng về phía tăng giá.

Michael Brown, chuyên gia phân tích cấp cao tại Pepperstone, cũng cho rằng việc nhà đầu tư tạm dừng sau khi giá vàng tăng mạnh từ tháng 8 là dễ hiểu. Dù vậy, ông không kỳ vọng đà tăng kết thúc ở đây và tin rằng “những nhịp điều chỉnh sẽ tiếp tục được mua vào”.

Đâu là yếu tố có thể đưa giá vàng lên 4.000 USD?

Các chuyên gia nhận định, mốc 4.000 USD/ounce là hoàn toàn khả thi trong trung hạn. Theo Brown, kịch bản này có thể xảy ra nếu xuất hiện một đợt bất ổn địa chính trị mới, hoặc đơn giản là chờ đợi nhu cầu vật chất tiếp tục duy trì ở mức cao như hiện nay.

Ole Hansen – Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank – nhấn mạnh: dù Trung Quốc đang nghỉ lễ Quốc khánh (Golden Week, 1–8/10), giá vàng vẫn giữ được mức cao. Trung Quốc là một trong những nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, vì vậy nếu thị trường không điều chỉnh mạnh khi quốc gia này tạm rời cuộc chơi, “đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy giá đang hướng lên cao hơn”.

Ông cũng cho rằng rất khó xuất hiện một đợt điều chỉnh dài hạn, bởi giá vàng vẫn được hậu thuẫn bởi ba yếu tố lớn: cắt giảm lãi suất, nợ công tăng dai dẳng, và bất ổn địa chính trị ngày càng sâu rộng, không chỉ gói gọn trong chiến tranh mà còn liên quan đến sự thay đổi trật tự thế giới sau Thế chiến II.

Chính phủ Mỹ đóng cửa ảnh hưởng thế nào đến giá vàng?

Trong ngắn hạn, tâm lý nhà đầu tư là yếu tố chi phối chính. Khi Quốc hội Mỹ chưa thể thông qua ngân sách, Chính phủ liên bang rơi vào tình trạng đóng cửa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cú tăng của giá vàng lên gần 3.900 USD không trực tiếp đến từ sự kiện này.

Eugenia Mykuliak – Giám đốc điều hành B2PRIME Group – nhận định, đợt tăng giá phản ánh mối lo sâu xa hơn về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) xoay xở chính sách tiền tệ trong bối cảnh bất định. “Câu chuyện kinh tế hiện nay chịu ảnh hưởng của những lực mang tính cấu trúc: chính sách tiền tệ khó lường, áp lực ngân sách và khẩu vị rủi ro toàn cầu”, bà nói.

Theo Aakash Doshi, nếu việc đóng cửa chính phủ kéo dài hơn một tháng, tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể chịu tác động tiêu cực – điều này lại là tin tốt với vàng. Cùng lúc, nguy cơ bị các tổ chức xếp hạng tín nhiệm hạ bậc sẽ tăng lên, càng củng cố vai trò “nơi trú ẩn” của kim loại quý này.

Nhà đầu tư nên chú ý gì trong thời gian tới?

Giới phân tích cho biết, các ngưỡng hỗ trợ quan trọng cần theo dõi là 3.780 USD, 3.750 USD và xa hơn là 3.600 USD/ounce. Trong bối cảnh chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa, tuần tới sẽ ít dữ liệu kinh tế công bố. Thị trường sẽ tập trung vào các nguồn dữ liệu tư nhân như biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed và báo cáo niềm tin người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan.

Dù ngắn hạn có thể điều chỉnh nhẹ, xu hướng trung và dài hạn của vàng vẫn được đánh giá là đi lên. Khi các bất ổn địa chính trị, chính sách tiền tệ và nhu cầu vật chất đều đang đứng về một phía, nhiều chuyên gia cho rằng “mốc 4.000 USD không còn là viễn cảnh xa vời”.