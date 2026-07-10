Giá vàng hôm nay (10/7): Bất ngờ tăng trở lại
Sáng nay, giá vàng trong nước bất ngờ tăng trở lại sau 3 ngày giảm liên tiếp. Theo đó, vàng miếng SJC lên sát mốc 150 triệu đồng/lượng.
Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 149,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cũng tăng ở mức tương đương. Theo đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 145-149 triệu đồng/lượng (chênh lệch giá mua - bán 4 triệu đồng/lượng), cao hơn vàng miếng SJC 1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng bật tăng trở lại sau 3 ngày giảm mạnh (ảnh: Châu Sa).
Vàng nhẫn Phú Quý có giá 146-149,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 146,6 - 149,6 triệu đồng/lượng…
Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.119 USD/ounce, tăng 46 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,4 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.214 đồng/USD, tăng 3 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.074 - 26.474 đồng/USD (mua vào - bán ra).
Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.400 - 26.450 đồng/USD (mua - bán), tăng 30 đồng bán ra so với sáng qua. Giá USD trên thị trường chợ đen thấp hơn giá USD trong ngân hàng.
Giá vàng, bạc thế giới tăng trở lại trong bối cảnh giá dầu thô và lãi suất trái phiếu Mỹ suy giảm.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/07/2026 09:50 AM (GMT+7)