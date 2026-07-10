Giá vàng hôm nay (10/7): Bất ngờ tăng trở lại

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 149,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng ở mức tương đương. Theo đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 145-149 triệu đồng/lượng (chênh lệch giá mua - bán 4 triệu đồng/lượng), cao hơn vàng miếng SJC 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bật tăng trở lại sau 3 ngày giảm mạnh (ảnh: Châu Sa).

Vàng nhẫn Phú Quý có giá 146-149,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 146,6 - 149,6 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.119 USD/ounce, tăng 46 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.214 đồng/USD, tăng 3 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.074 - 26.474 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.400 - 26.450 đồng/USD (mua - bán), tăng 30 đồng bán ra so với sáng qua. Giá USD trên thị trường chợ đen thấp hơn giá USD trong ngân hàng.