Giá vàng, bạc thế giới nghịch chiều sáng 17/4

Giá vàng đang tăng nhẹ và giá bạc giảm nhẹ trong phiên giao dịch 16/4 tại Mỹ (tức sáng 17/4 theo giờ Việt Nam). Giá vàng giao tháng 6 tăng 6,70 USD lên 4.830,40 USD. Giá bạc giao tháng 5 giảm 0,533 USD xuống còn 79,08 USD.

Giá vàng, bạc giảm trong bối cảnh giá dầu thô WTI trên sàn Nymex tăng cao hơn và giao dịch quanh mức 93,50 USD/thùng. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) mạnh hơn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,3%.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng kỳ hạn tháng 6 là vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh ở mức 5.000,00 USD. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là đẩy giá vàng kỳ hạn xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mạnh ở mức 4.500,00 USD.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên nằm ở mức cao nhất tuần này là 4.895,40 USD và sau đó là 4.950,00 USD. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức thấp nhất hôm nay là 4.792,10 USD và sau đó là 4.750,00 USD.

Phe mua hợp đồng tương lai bạc tháng 5 đặt mục tiêu giá tăng tiếp theo là giá đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự kỹ thuật mạnh ở mức 85,00 USD. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là giá đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ mạnh ở mức 70,00 USD.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên được thấy ở mức cao nhất tuần này là 81,155 đô la và sau đó là 82,50 đô la. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo được thấy ở mức 77,00 đô la và sau đó là 75,00 đô la.