Chốt giá vàng hôm nay ngày 15/4 diễn biến rất lạ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 15/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 15/4 tăng giá vàng miếng lên mức 173,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 15/4, giá vàng trong nước ngày 15/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 170 triệu đồng/lượng mua vào và 173,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 15/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 169,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 15/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 170 triệu đồng/lượng mua vào và 173,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 169,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 15/4, biến động đủ các hướng chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/4, biến động đủ các hướng giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 15/4, biến động đủ các hướng ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 169,8 –172,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 169,7 – 173,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 170 – 173 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 15/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 15/4 tăng với giá vàng giao ngay tăng 29 USD/ounce, lên mức 4.802 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.797 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà tăng giá, vượt qua mốc 4.800 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi cùng lúc chịu tác động từ yếu tố địa chính trị, kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và dòng tiền đầu tư tại châu Á.

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng vẫn duy trì trạng thái biến động mạnh. Bất kỳ tín hiệu nào cho thấy căng thẳng tại Trung Đông dịu bớt đều có thể khiến nhu cầu trú ẩn hạ nhiệt, từ đó tạo áp lực điều chỉnh lên giá vàng. Tuy nhiên, nếu rủi ro địa chính trị bất ngờ leo thang trở lại, kim loại quý vẫn có cơ sở để hút dòng tiền phòng thủ.

Với giá vàng trong nước nhiều biến động và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.802 USD/ounce (tương đương khoảng 152,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 15/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 20,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 15/4, giá vàng ngày 16/4 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.