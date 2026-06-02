Nồi chiên không dầu và nhiều đồ chơi trẻ em xuất xứ Trung Quốc chứa chất gây hại cho người tiêu dùng

Sản phẩm nồi chiên không dầu của hãng Secura mẫu (model) SAF-53 (TXG DS16), có mã ngày sản xuất 1903 hoặc 1904 thuộc diện thu hồi

1. Nồi chiên không dầu​​ Secura – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông tin được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ Canada, doanh nghiệp đã thực hiện thu hồi khoảng 680 nồi chiên không dầu mang thương hiệu Secura do phát hiện nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Cụ thể, một số kết nối dây điện bên trong sản phẩm có thể bị quá nhiệt, làm tăng nguy cơ cháy nổ và gây bỏng cho người sử dụng.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, tính đến ngày 14-5-2026, cơ quan chức năng Canada chưa ghi nhận trường hợp tai nạn, thương tích hoặc sự cố nào liên quan đến các sản phẩm thuộc diện thu hồi. Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, cơ quan chức năng Canada khuyến cáo người đang sở hữu các sản phẩm thuộc diện ảnh hưởng ngừng sử dụng ngay và liên hệ với Công ty Secura Inc. để kiểm tra thông tin sản phẩm, xác định tình trạng ảnh hưởng và thực hiện các biện pháp khắc phục theo hướng dẫn của doanh nghiệp trong chương trình thu hồi.

2. Ghế gấp thư giãn Giantex model NP10025NY – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), Công ty Giantex Inc. đã thực hiện thu hồi khoảng 1.155 ghế gấp thư giãn màu xanh dương do phát hiện nguy cơ gây chấn thương cho người sử dụng. Các sản phẩm thuộc diện thu hồi được bán trên các trang thương mại điện tử từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 10 năm 2025.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, cơ cấu điều chỉnh độ ngả của ghế có thể tạo ra điểm kẹp, khiến ngón tay của người sử dụng bị mắc kẹt trong quá trình điều chỉnh tư thế ghế. Sự cố này có thể dẫn đến các chấn thương nghiêm trọng, bao gồm nguy cơ đứt ngón tay. Doanh nghiệp đã ghi nhận một trường hợp người tiêu dùng bị đứt ngón tay khi sử dụng sản phẩm.

Để bảo đảm an toàn, cơ quan chức năng Hoa Kỳ khuyến cáo người tiêu dùng tại đây ngừng sử dụng ngay các sản phẩm thuộc diện thu hồi và liên hệ với Công ty Giantex để được hoàn tiền đầy đủ.

3. Máy khắc laser Vevor – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông tin đăng tải trên hệ thống cảnh báo nhanh của Liên minh Châu Âu đối với các sản phẩm phi thực phẩm nguy hiểm, sản phẩm máy khắc laser Vevor đã bị yêu cầu gỡ bỏ khỏi danh mục bán hàng trên sàn thương mại điện tử do không đáp ứng các yêu cầu an toàn theo Chỉ thị Máy móc của Liên minh Châu Âu và tiêu chuẩn EN 60825-1 về an toàn bức xạ laser.

Cơ quan chức năng xác định cơ chế bảo vệ an toàn của sản phẩm có thể dễ dàng bị vô hiệu hóa, trong khi thiết bị không được trang bị tấm chắn bảo vệ phù hợp. Điều này làm tăng nguy cơ người sử dụng tiếp xúc trực tiếp với tia laser hoặc tia laser phản xạ trong quá trình vận hành. Việc nhìn trực tiếp hoặc tiếp xúc với bức xạ laser tán xạ có thể gây tổn thương mắt, suy giảm thị lực và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.

4. Bộ dụng cụ vẽ màu bằng ngón tay cho trẻ em – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC), sản phẩm bộ dụng cụ vẽ màu bằng ngón tay dành cho trẻ em của thương hiệu TheKiddoSpace đã bị thu hồi tại Australia do phát hiện nguy cơ mất an toàn liên quan đến thành phần hóa chất trong sản phẩm.

Kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm chứa các hóa chất nguy hại, bao gồm methanol, ethylene glycol và một loại phthalate. Việc trẻ em tiếp xúc với các chất này có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe, đặc biệt trong trường hợp nuốt phải, hít phải hoặc tiếp xúc kéo dài với da.

5. Cát tạo hình có mùi thơm (màu xanh dương, xanh lá, đỏ và vàng) – Xuất xứ: Trung Quốc

Cũng theo thông báo của ACCC, sản phẩm cát tạo hình có mùi thơm dành cho trẻ em (các màu xanh dương, xanh lá, đỏ và vàng), mã sản phẩm 30143969, đã bị thu hồi tại Australia do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy một số mẫu sản phẩm có chứa vết amiăng anthophyllite và tremolite. Đây là các dạng amiăng (asbestos) bị cấm sử dụng tại Australia do có thể gây tác động nghiêm trọng đến sức khỏe con người khi tiếp xúc. Mặc dù hàm lượng được phát hiện ở mức vết, sự hiện diện của amiăng trong sản phẩm dành cho trẻ em vẫn được xem là không đáp ứng các yêu cầu về an toàn sản phẩm.

Theo thông tin từ ACCC, người tiêu dùng tại đây cần ngừng sử dụng ngay sản phẩm thuộc diện thu hồi nhằm hạn chế nguy cơ tiếp xúc với amiăng. Cơ quan chức năng Australia cũng khuyến nghị người tiêu dùng tham khảo hướng dẫn xử lý và tiêu hủy an toàn đối với các sản phẩm có chứa amiăng được công bố trên các kênh thông tin chính thức của ACCC.

6. Đồ chơi mềm, thỏ bông hiệu Flying Tiger Copenhagen – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng của Liên minh Châu Âu (EU), sản phẩm thỏ bông mang thương hiệu Flying Tiger Copenhagen đã bị thu hồi tại Ireland do tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với trẻ em. Nguyên nhân thu hồi được xác định là do vật liệu nhồi bằng sợi bên trong đồ chơi có thể dễ dàng tiếp cận trong quá trình sử dụng. Trẻ nhỏ có nguy cơ lấy phần vật liệu này cho vào miệng, dẫn đến nguy cơ hóc, nghẹt thở hoặc gây tổn thương đường hô hấp.

Trong bối cảnh hoạt động mua sắm trực tuyến và thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng phát triển, không loại trừ khả năng các sản phẩm thuộc diện cảnh báo hoặc thu hồi vẫn được chào bán và lưu thông tại Việt Nam thông qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội hoặc các kênh bán hàng trực tuyến khác.

Để bảo đảm an toàn, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra các sản phẩm đang sử dụng, đặc biệt là đồ chơi trẻ em, sản phẩm thủ công - mỹ thuật dành cho trẻ em, thiết bị sử dụng tia laser và các sản phẩm được mua từ nước ngoài hoặc thông qua các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới;

Đối chiếu thông tin nhận diện sản phẩm như tên sản phẩm, nhãn hiệu, mã sản phẩm, số model, mã lô sản xuất hoặc thời gian mua hàng với các thông báo cảnh báo, thu hồi đã được công bố;

Ngừng sử dụng ngay các sản phẩm thuộc diện thu hồi hoặc có dấu hiệu không bảo đảm an toàn, đồng thời để xa tầm tay trẻ em trong trường hợp sản phẩm có nguy cơ gây hại cho sức khỏe;

Đặc biệt lưu ý đối với các sản phẩm dành cho trẻ em như đồ chơi nhồi bông, cát tạo hình, bộ dụng cụ vẽ màu hoặc các sản phẩm có chứa hóa chất, vật liệu nhỏ dễ tách rời, nhằm hạn chế nguy cơ hóc, nghẹt thở, ngộ độc hoặc các tác động bất lợi đến sức khỏe.

Người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được phân phối bởi các đơn vị uy tín, có đầy đủ nhãn hàng hóa, cảnh báo an toàn và thông tin truy xuất theo quy định.