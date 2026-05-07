Hội đồng Vàng Thế giới: Nhiều nước bán vàng trong tháng 3

WGC cho biết, trong tháng 3/2026 lượng bán ra từ Thổ Nhĩ Kỳ là 60 tấn, Nga 16 tấn, Quỹ Dầu mỏ Nhà nước Azerbaijan (SOFAZ) cũng cho thấy lượng bán ròng là 22 tấn trong quý I năm 2026.

Về phía người mua, nhu cầu lớn nhất vẫn đến từ các quốc gia đã liên tục tăng cường dự trữ kể từ năm 2024.

Ngân hàng Quốc gia Ba Lan mua 11 tấn là bên mua lớn nhất trong tháng 3, tiếp theo là Ngân hàng Trung ương Uzbekistan 9 tấn và Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan 6 tấn.

Thổ Nhĩ Kỳ bán vàng nhiều nhất trong tháng 3/2026.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã kéo dài chuỗi mua ròng lên 17 tháng liên tiếp và tăng tốc độ mua trong tháng 3 lên 5 tấn. Guatemala và Cộng hòa Séc cũng là những bên mua ròng trong tháng 3 với khối lượng 2 tấn mỗi nước.

Theo WGC, chênh lệch bán ròng vàng của thế giới trong tháng 3/2026 là 30 tấn.

Trong quý I/2026, Ba Lan vẫn là nước mua vàng nhiều nhất với 31 tấn, tiếp theo là Uzbekistan 25 tấn, Kazakhstan 13 tấn và Trung Quốc 7 tấn.

Ngoài ra, Cộng hòa Séc, Malaysia, Guatemala, Cộng hòa Kyrgyzstan, Campuchia, Indonesia và Serbia cũng ghi nhận mua ròng từ 1 tấn trở lên.

Thổ Nhĩ Kỳ là nước bán vàng lớn nhất trong quý I/2026, khi lượng vàng dự trữ của khu vực công giảm 79 tấn dựa trên dữ liệu được báo cáo hiện có.

Phần lớn lượng vàng bán ra của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong tháng 3, khi ngân hàng sử dụng thêm 80 tấn thông qua các giao dịch hoán đổi vàng.”

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tái tạo dự trữ vàng sau khi thanh lý một số vị thế hoán đổi USD lấy vàng được sử dụng trong giai đoạn thị trường căng thẳng nhất.

Theo dữ liệu mới nhất, lượng vàng vật chất mà Thổ Nhĩ Kỳ nắm giữ đã tăng lên khoảng 730 tấn tính đến ngày 17/4.

Theo số liệu mới nhất của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, ngân hàng đã tăng dự trữ vàng thêm 30,7 tấn trong tuần qua, nâng tổng mức tăng lên 36,4 tấn trong hai tuần, qua đó đảo ngược xu hướng giảm mạnh trước đó do các hoạt động cung cấp thanh khoản.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã mở bán khoảng 73 tấn vàng trong các giao dịch hoán đổi trong tháng 3. Đồng thời, một phần vàng dự trữ của ngân hàng trung ương cũng được bán ra trong cùng kỳ, dẫn đến sự sụt giảm mạnh dự trữ. Các hoạt động hoán đổi này đã cung cấp thanh khoản USD nhằm ứng phó với tình trạng dòng vốn chảy ra gia tăng và nhu cầu ngoại tệ trong nước tăng cao, trong bối cảnh ngân hàng trung ương can thiệp để hỗ trợ đồng lira.

Trước khi xung đột với Iran leo thang, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ nắm giữ gần 830 tấn vàng. Con số này đã giảm 127 tấn, xuống còn 693 tấn vào cuối tháng 3.

Sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran, điều kiện thị trường ổn định hơn, giúp giảm áp lực lên tài sản của Thổ Nhĩ Kỳ và cho phép ngân hàng trung ương nước này bắt đầu tái xây dựng dự trữ vàng.

Theo WGC, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những cơ quan minh bạch nhất về dự trữ chính thức, với dữ liệu cho thấy lượng vàng dự trữ đã giảm hơn 118 tấn trong tháng 3.

Theo các báo cáo, đây là mức giảm dự trữ vàng lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2013.