Xăng E10: Chuyên gia ô tô cảnh báo gì nếu dùng chất phụ gia trôi nổi?

Theo chuyên gia về ôtô, ông Nguyễn Mạnh Thắng người sử dụng xe có thể yên tâm với xăng E10 mà không cần kết hợp thêm chất phụ gia hoặc làm theo các chia sẻ trên mạng.

Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được phân phối trên toàn quốc theo lộ trình tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương. Trước thời điểm triển khai, nhiều ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ lo ngại về khả năng tương thích của xăng E10 với động cơ ô tô, xe máy.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, chuyên gia về ô tô (Ảnh: Khổng Chí).

Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, chuyên gia về ô tô, đồng thời là quản trị viên diễn đàn Oto+, cho rằng người tiêu dùng cần tiếp cận E10 trên cơ sở kỹ thuật và thực tiễn sử dụng quốc tế, thay vì tâm lý e ngại trước một loại nhiên liệu mới.

Những câu hỏi về động cơ, về hao mòn của xăng E10

Về những lo ngại cho rằng xăng E10 có thể gây ảnh hưởng tới động cơ, ông Thắng cho rằng: Xăng E10 như một loại nhiên liệu đã được kiểm chứng trong thực tế, chứ không phải một công nghệ hoàn toàn mới.

Ông Thắng phân tích, tại Mỹ hay nhiều quốc gia phát triển, nhiên liệu sinh học đã được sử dụng phổ biến từ rất lâu. Thậm chí ở nhiều thị trường quốc tế, khó để tìm được loại xăng khoáng thuần không pha ethanol.

Ngay tại Việt Nam, xăng E5 cũng đã được triển khai từ nhiều năm trước. Giai đoạn đầu từng xuất hiện không ít tranh luận về việc xe dùng E5. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng thực tế, thị trường dần ổn định và người tiêu dùng cũng quen với loại nhiên liệu này.

Theo chuyên gia này, điều quan trọng là đa số các hãng xe ô tô, và cả xe máy hiện nay, đều đã thiết kế hệ thống nhiên liệu tương thích với xăng có pha ethanol. Nếu E10 thực sự gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ bền động cơ thì rất khó để loại nhiên liệu này tồn tại hàng chục năm và được sử dụng trên hàng trăm triệu phương tiện trên toàn cầu.

“Xăng E10 cũng có ý nghĩa đối với mục tiêu giảm phát thải. Khi pha ethanol vào xăng, quá trình cháy sẽ sạch hơn, giảm lượng khí CO, muội than và một số thành phần phát thải khác so với xăng khoáng truyền thống. Đây là xu hướng mà nhiều quốc gia đang áp dụng để giảm tác động môi trường từ giao thông cá nhân”, ông Thắng nói.

Với các cộng đồng trên mạng xã hội, việc xuất hiện nhiều luồng ý kiến là bình thường bợi. Khi một thói quen tiêu dùng thay đổi, tâm lý e ngại luôn tồn tại. Người dùng có quyền đặt câu hỏi và tranh luận. Quan trọng nhất là cần có thông tin kỹ thuật rõ ràng và trải nghiệm thực tế để dần tạo niềm tin đối với loại nhiên liệu mới này.

Về lo ngại xe động cơ đời cũ bị ăn mòn bởi E10, ông Thắng cho rằng: Nếu nhìn trên thực tế thị trường hiện nay, phần lớn ô tô và xe máy tại Việt Nam đều có thể sử dụng E10 bình thường.

Các mẫu ô tô hiện nay của được sản xuất bởi các hãng Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu đều được phát triển trên nền tảng toàn cầu, và nhiều quốc gia đã sử dụng xăng sinh học từ lâu.

Đối với xe máy, các dòng sản phẩm đời mới hiện nay chủ yếu dùng hệ thống phun xăng điện tử thay cho chế hòa khí. Hệ thống điều khiển điện tử có khả năng tự điều chỉnh lượng nhiên liệu và hòa khí phù hợp với đặc tính của nhiên liệu, nên về cơ bản không có vấn đề lớn về khả năng tương thích.

Các vật liệu trong hệ thống nhiên liệu của xe hiện đại cũng đã được cải tiến để chịu được ethanol tốt hơn. Vì vậy, với xe đời mới, tôi chưa thấy có cơ sở kỹ thuật rõ ràng nào để lo ngại về E10.

Về câu chuyện xe nóng máy hay tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, cần tách bạch giữa lý thuyết và thực tế. Xét về lý thuyết, E10 có thể khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng nhẹ do ethanol có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng. Nhưng mức chênh lệch này thường không lớn trên các xe hiện đại.

Còn đối với hiện tượng nóng máy, “tôi cũng chưa thấy cơ sở nào cho rằng E10 làm động cơ nóng hơn. Thậm chí ethanol có trị số octan cao và khả năng làm mát hòa khí tốt hơn nhờ đặc tính bay hơi”, ông Nguyễn Mạnh Thắng nêu.

Lưu ý đặc biệt xe đời cũ và khuyến cáo cho "chất phụ gia" trôi nổi

Tuy nhiên, với nhóm xe đời cũ, đặc biệt là xe máy sử dụng chế hòa khí, người dùng nên lưu ý những chi tiết như gioăng, phớt, đường ống dẫn nhiên liệu hoặc một số bộ phận trong chế hòa khí có thể bị lão hóa nhanh hơn nếu vật liệu không tương thích với ethanol.

Tuy nhiên, “đây không phải vấn đề quá nghiêm trọng nhưng cần kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hoặc thay bằng vật liệu phù hợp hơn”, ông Thắng nói.

"Khi các hãng xe chứng nhận khả năng sử dụng E10, họ đều dựa trên tiêu chuẩn nhiên liệu thông thường chứ không yêu cầu phải đi kèm phụ gia nào cả", ông Thắng nói.

Về giải pháp, theo vị chuyên gia: Người dùng có thể chỉnh giảm lượng gió, chẳng hạn siết vít gió vào khoảng nửa vòng, để cân bằng lại hỗn hợp nhiên liệu. Khi đó, động cơ sẽ vận hành ổn định và mát hơn. Nếu như trên các dòng xe dùng ECU, hệ thống có thể tự động điều chỉnh thì với xe dùng chế hòa khí, việc này cần thực hiện thủ công.

Về việc sử dụng phụ gia khi đổ xăng E10, ông Thắng cho rằng: Không nên hiểu rằng cứ dùng E10 là bắt buộc phải dùng thêm phụ gia. Nếu nhiên liệu đạt chuẩn và phương tiện tương thích thì hoàn toàn có thể sử dụng bình thường mà không cần bổ sung gì thêm.

“Khi các hãng xe chứng nhận khả năng sử dụng E10, họ đều dựa trên tiêu chuẩn nhiên liệu thông thường chứ không yêu cầu phải đi kèm phụ gia nào cả. Điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng nhiên liệu và chế độ bảo dưỡng phương tiện”, ông Thắng cho hay.

Vị chuyên gia nhấn mạnh, việc sử dụng các chất phụ gia có thể phản tác dụng, gây khó khăn về bảo hành thậm chí hãng có thể từ chối bảo hành nếu phát hiện sử dụng phụ gia không đúng khuyến cáo hoặc hàng trôi nổi.

“Người dùng cũng cần thận trọng với các sản phẩm phụ gia trôi nổi hoặc quảng cáo quá mức. Phụ gia không phải lúc nào cũng xấu, nhưng nếu sử dụng không phù hợp hoặc không rõ nguồn gốc thì có thể gây tác dụng ngược”, ông Thắng cho hay.

Vị chuyên gia ô tô thừa nhận: Điều cần thiết hiện nay là cung cấp thông tin kỹ thuật minh bạch. Như đã đề cập, người tiêu dùng cần biết xe của mình có tương thích với E10 hay không bằng cách đọc hướng dẫn sử dụng, kiểm tra thông tin trên nắp bình xăng hoặc tra cứu từ nhà sản xuất.

“Xăng E10 đã được sử dụng ổn định trên hàng trăm triệu phương tiện trên thế giới. Nếu nhiên liệu được sản xuất và phân phối đúng tiêu chuẩn thì phần lớn người dùng tại Việt Nam hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng”, ông Thắng nêu.