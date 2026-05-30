Giá vàng bật tăng sau tuần biến động: Đà hồi phục có bền vững?

Tin tức địa chính trị chi phối, giá vàng liên tục “đổi hướng”

Thị trường vàng tuần qua bị dẫn dắt gần như hoàn toàn bởi các thông tin liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Ngay đầu tuần, giá vàng bật tăng mạnh khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trước lo ngại xung đột Mỹ - Iran có thể leo thang.

Có thời điểm, giá vàng vượt mốc 4.580 USD/ounce khi dòng tiền tìm đến kim loại quý như một kênh phòng thủ. Tuy nhiên, đà tăng này không kéo dài lâu. Đồng USD mạnh lên cùng với lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao đã nhanh chóng tạo áp lực lên giá vàng.

Giữa tuần, thị trường chứng kiến cú giảm sâu khi thông tin Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất hiện. Giá dầu leo thang làm dấy lên lo ngại lạm phát tại Mỹ có thể tăng trở lại, kéo theo khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì lãi suất cao lâu hơn. Trong bối cảnh đó, vàng mất mốc 4.500 USD/ounce và có lúc rơi xuống vùng thấp nhất trong nhiều tuần quanh 4.365 USD/ounce.

Diễn biến chỉ thực sự đảo chiều vào cuối tuần khi xuất hiện tín hiệu tích cực liên quan đến khả năng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Giá dầu giảm giúp áp lực lạm phát phần nào được xoa dịu, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ suy yếu đã tạo điều kiện cho vàng bật tăng trở lại.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay dao động quanh 4.540 USD/ounce, sau khi có thời điểm tiến sát 4.595 USD/ounce trong phiên cuối tuần. Nhịp phục hồi này giúp vàng gần như lấy lại toàn bộ mức giảm trước đó, đồng thời củng cố niềm tin của giới phân tích.

Phố Wall lạc quan, nhà đầu tư cá nhân dè chừng

Theo Kitco News, sự phục hồi mạnh vào cuối tuần đã làm thay đổi đáng kể tâm lý của giới chuyên gia. Khảo sát mới nhất cho thấy phần lớn các nhà phân tích phố Wall đã quay lại quan điểm tích cực đối với vàng trong ngắn hạn.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định việc kéo dài lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đang giúp vàng lấy lại động lực tăng giá. Ông cho biết vàng đã từng bị bán xuống dưới đường trung bình động 200 ngày lần đầu tiên trong hai năm, nhưng lực mua nhanh chóng quay trở lại. Theo ông, nếu giá vượt vùng 4.585 USD/ounce, tín hiệu kỹ thuật sẽ trở nên tích cực hơn rõ rệt.

Khảo sát của Kitco News cũng cho thấy khoảng 75% chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, trong khi chỉ 17% nhận định xu hướng giảm. Phần còn lại cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Trái ngược với sự lạc quan của giới chuyên gia, nhà đầu tư cá nhân lại tỏ ra thận trọng hơn. Chỉ khoảng 44% nhà đầu tư nhỏ lẻ kỳ vọng giá vàng tăng, trong khi phần còn lại cho rằng thị trường có thể giảm hoặc đi ngang. Sự phân hóa này phản ánh rõ trạng thái “giằng co” của thị trường sau một tuần biến động mạnh.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, cho rằng vàng vẫn còn dư địa tăng nếu các yếu tố địa chính trị diễn biến theo hướng tích cực. Theo ông, thị trường đang vận động theo một chu kỳ khá rõ: khi xung đột leo thang, giá dầu tăng kéo lạm phát đi lên và gây áp lực lên chính sách tiền tệ; ngược lại, khi căng thẳng hạ nhiệt, áp lực lạm phát giảm và vàng được hỗ trợ bởi kỳ vọng chính sách nới lỏng hơn.

Trong khi đó, chuyên gia Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, nhận định vàng hiện vẫn ở trạng thái “mạnh nhưng nhạy cảm”. Ông cho rằng thị trường đang phản ứng đồng thời với nhiều yếu tố như lạm phát, giá dầu, chi phí vận tải, sức mạnh của đồng USD và nhu cầu trú ẩn an toàn.

Chính sự đan xen của các yếu tố này khiến giá vàng liên tục đảo chiều chỉ sau những thông tin mới, làm gia tăng mức độ rủi ro trong ngắn hạn. Dù xu hướng dài hạn vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố nền tảng, nhưng biến động mạnh đang buộc nhà đầu tư phải thận trọng hơn trong các quyết định giao dịch.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra không chỉ là vàng sẽ tăng hay giảm, mà còn là liệu những nhịp phục hồi như hiện tại có đủ bền vững hay chỉ là phản ứng ngắn hạn trước các thông tin địa chính trị. Đây sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt chi phối thị trường trong thời gian tới.