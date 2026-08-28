Chốt giá vàng hôm nay ngày 28/8 diễn biến rất lạ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 28/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 28/8 tăng giá vàng miếng lên mức 150,2 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 28/8, giá vàng trong nước ngày 28/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 147,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 28/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 147,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 28/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 147,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 28/8, đảo chiều tăng trở lại cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 28/8, tăng giá vàng miếng nhưng giảm giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 28/8, chủ yếu giảm ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 147,7 –151,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 146,7 – 149,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 147,2 – 151,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 28/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 28/8 giảm nhẹ với giá vàng giao ngay giảm 2 USD/ounce, xuống mức 4.592 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 10/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.658 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới biến động ít, giữ mốc dưới 4.600 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang chịu sức ép điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh trong thời gian gần đây, khi tiếp tục đánh giá các tín hiệu mới về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Hiện nhà đầu tư đang tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole để tìm kiếm thêm tín hiệu về định hướng lãi suất trong thời gian tới. Nếu các thông điệp đưa ra cho thấy Fed vẫn ưu tiên kiểm soát lạm phát, đồng USD có thể tiếp tục được hỗ trợ, gây sức ép lên kim loại quý.

Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn, những lo ngại về nợ công Mỹ và xu hướng đa dạng hóa tài sản của các nhà đầu tư toàn cầu. Những yếu tố này có thể giúp lực mua quay trở lại nếu giá vàng điều chỉnh sâu hơn.

Với giá vàng trong nước tăng trở lại và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.592 USD/ounce (tương đương khoảng 145,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 28/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 4,7 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 28/8, giá vàng ngày 29/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.