Trên thị trường tiền tệ trong nước, ngày 3/11, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.687 đồng/USD, giảm 1 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 24.870 đồng/USD, giữ nguyên.

Giá USD tăng mạnh trong ngày 3/11.

Tại Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 24.562 - 24.871 đồng/USD, giảm 10 đồng/USD; Ngân hàng Vietinbank niêm yết mức 24.585– 24.871 đồng/USD, giảm 3 đồng/USD.

Những phiên giao dịch đầu tháng 11, giá USD có dấu hiệu chững lại. Trước đó, tháng 10/2022, giá USD liên tiếp tăng. Cụ thể, ngày 1/10, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 23.770 - 24.041 đồng/USD và đến ngày 31/10, tỷ giá đã lên mức 24.567 - 24.877 đồng/USD. Chỉ sau 1 tháng, mỗi USD đã tăng tới 836 đồng.

Cùng với đà tăng giá USD của ngân hàng thương mại, trên thị trường tự do, giá USD được đẩy lên cao ngất ngưởng.

Khảo sát của Tiền Phong tại phố Hà Trung, Hà Nội - nơi hoạt động mua bán USD tự do, giá USD được trao đổi ở mức 25.225 – 25.400 đồng/USD. Ngoài mua bán tại cửa hàng vàng trên phố Hà Trung, các đơn vị này còn nhận giao nhận trao đổi USD tại nhà riêng. Với khoản giao dịch từ 10.000 USD trở lên, các cửa hàng giao nhận USD tận nhà khách hàng miễn phí.

Trên thị trường tiền tệ quốc tế, thời điểm 8h30 ngày 3/11 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ở mức 111,84; tăng 0,05% so với cuối phiên giao dịch trước đó.

Giá USD “chợ đen” cao ngất ngưởng, vàng chững lại. Ảnh minh hoạ

Thời điểm 8h30 ngày 3/11, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 66,05 – 67 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Nhẫn tròn trơn niêm yết ở mức 51,7 – 52,55 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với trước đó.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng trong nước ở mức 66 – 67 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.

Sáng 3/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.640 USD/ounce, giảm 10 đồng/USD so với cuối giờ chiều hôm trước. Theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới khoảng 49,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Nguồn: https://tienphong.vn/gia-usd-cho-den-cao-ngat-nguong-post1483350.tpoNguồn: https://tienphong.vn/gia-usd-cho-den-cao-ngat-nguong-post1483350.tpo