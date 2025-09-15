Giá nhà mặt phố Hà Nội 'leo thang': Có nơi rao bán hơn 2 tỷ đồng/m²

Theo khảo sát mới đây, thị trường nhà mặt phố tại Hà Nội tiếp tục ghi nhận những mức giá cao kỷ lục, đặc biệt ở khu vực phố cổ và các tuyến đường trung tâm. Nhiều căn nhà đang được rao bán với giá lên tới trên 2 tỷ đồng/m², cho thấy phân khúc này vẫn giữ được vị thế "đất vàng, đất kim cương" trong mắt giới đầu tư.

Nhiều căn nhà phố cổ vượt mốc 2 tỷ đồng/m²

Theo ghi nhận từ một số sàn giao dịch bất động sản và các kênh rao bán trực tuyến, nhiều căn nhà mặt phố tại các tuyến đường trung tâm Hà Nội đang có mức giá gây chú ý. Đơn cử, một căn nhà tại phố Trần Hưng Đạo có diện tích 121m² đang được rao giá 250 tỷ đồng, tức khoảng 2,07 tỷ đồng/m².

Một căn nhà trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội đang được chào bán với giá hơn 2 tỷ đồng/m². Ảnh chụp màn hình.

Tại phố Hàng Trống, một căn nhà diện tích hơn 278m² cũng đang được chào bán 430 tỷ đồng, tương đương 1,55 tỷ đồng/m². Trong khi đó, tại phố Huế, nhiều căn nhà có giá rao bán dao động từ 700 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/m². Một căn diện tích 42m² tại đây đang được chào bán 45 tỷ đồng, tức hơn 1 tỷ đồng/m².

Ở khu vực phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam… nhiều căn nhà phố có mức giá dao động từ trên 1 tỷ đồng/m² đến hơn 2 tỷ đồng/m², phản ánh xu hướng tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Giá cao lan ra ngoài phố cổ

Nếu trước đây, chỉ những tuyến phố thuộc khu vực lõi phố cổ mới ghi nhận mức giá "khủng" trên 1 tỷ đồng/m² thì nay, mặt bằng giá đã lan ra các tuyến phố mới. Các trục đường như Xã Đàn, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà… hiện cũng xấp xỉ ngưỡng này.

Tại phố Xã Đàn, giá nhà phố đang được rao bán từ 550 - 800 triệu đồng/m². Thậm chí, những căn nhà có vị trí 2 mặt tiền được rao bán giá lên tới 1-1,2 tỷ đồng/m². Theo chủ sở hữu, nếu chốt mua căn nhà có thể cho thuê hàng tháng với dòng tiền hơn 3 tỷ đồng/tháng.

Không chỉ phố cổ, nhiều tuyến phố mới như Xã Đàn, Láng Hạ… cũng ghi nhận giá nhà phố tăng cao. Ảnh chụp màn hình.

Giới chuyên gia cho rằng, sự mở rộng phạm vi giá cao cho thấy nhu cầu sở hữu nhà mặt phố tại Hà Nội chưa hề hạ nhiệt. Những tuyến đường này có lợi thế về hạ tầng, mật độ dân cư cao và đặc biệt phù hợp cho mục đích kinh doanh, buôn bán hoặc cho thuê lại.

Theo chia sẻ từ một số môi giới bất động sản, những căn nhà phố được chào bán ở mức giá tỷ đồng/m² thường sở hữu vị trí đắc địa, nằm trên trục đường sầm uất hoặc tại những khu phố lâu đời, vốn đã khan hiếm nguồn cung.

Ngoài ra, nhiều chủ nhà không thực sự cần bán gấp nên đưa ra mức giá cao để "thăm dò" thị trường. Trong bối cảnh lượng giao dịch sụt giảm ở một số phân khúc khác, bất động sản nhà phố trung tâm Hà Nội vẫn giữ được sự quan tâm đặc biệt, nhờ vào giá trị thương mại vượt trội.

Một môi giới lâu năm tại Hà Nội chia sẻ: "Nhà phố cổ có giá trị bền vững bởi vừa có thể kinh doanh, vừa có thể cho thuê. Dù giá rao bán rất cao nhưng người mua vẫn tìm đến vì nguồn cung gần như không còn nhiều".

Nhà mặt phố Hà Nội có lợi thế kinh doanh, cho thuê nên luôn được giới đầu tư săn tìm. Ảnh minh hoạ.

Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cho rằng: "Phân khúc bất động sản có giá trị thương mại như nhà phố tại vùng lõi trung tâm Thủ đô, dù vô cùng đắt đỏ, nhưng vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của giới đầu tư. Đây là tài sản có tính khan hiếm, thậm chí được xem như 'của để dành' bởi giá trị sử dụng và giá trị thương mại đều cao".

Tuy vậy, chuyên gia cũng đưa ra khuyến nghị, nhà phố là phân khúc chỉ phù hợp với những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh và tầm nhìn dài hạn. Người mua cần đặc biệt lưu ý tới pháp lý, tránh những tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu. Đồng thời, việc kiểm tra chất lượng công trình, giấy tờ xây dựng cũng là yếu tố quan trọng trước khi xuống tiền.