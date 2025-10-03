Chung cư Hà Nội 300 triệu/m2: Bộ Xây dựng chỉ rõ đầu cơ, nâng giá nhà đất

Nhận định được Bộ Xây dựng nêu ra trong báo cáo tình hình triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo TƯ về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Giá chung cư neo cao

Bộ Xây dựng cho biết, trong 9 tháng đầu năm, giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội, TPHCM duy trì ở mức cao, với xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, giá bán sơ cấp trung bình của căn hộ chung cư tại Hà Nội quý III/2025 từ 70-80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý I/2025 và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024. Một số dự án chung cư hạng sang tại Hà Nội ghi nhận giá bán 150-300 triệu đồng/m2.

Còn tại TPHCM, giá bán sơ cấp trung bình căn hộ chung cư trong 9 tháng vừa qua khoảng 75 triệu đồng/m2, không đổi so với quý I năm nay nhưng tăng 36% so với cùng kỳ năm 2024. Một số dự án cao cấp có giá rao bán từ 150 triệu đồng/m2 trở lên.

Trong khi đó, giá nhà ở liền kề, biệt thự tại Hà Nội phổ biến trong khoảng 100-200 triệu đồng/m2. Một số dự án cao cấp, có vị trí đắc địa... ghi nhận mức giá vượt 300 triệu đồng/m2.

Ở TPHCM, giá sơ cấp dao động từ 230-300 triệu đồng/m2, tùy vị trí và dự án. Một số sản phẩm cao cấp tại khu trung tâm hoặc khu đô thị mới có hạ tầng hoàn chỉnh mức giá trên 300 triệu đồng/m2.

Giá bất động sản liên tục leo thang, chưa phản ánh đúng giá trị thực, cao so với thu nhập bình quân của số đông người dân. Ảnh: Hồng Khanh

Đối với phân khúc đất nền, Bộ Xây dựng cho hay, có hiện tượng sốt giá cục bộ xảy ra tại một số địa bàn, khu vực thời điểm đầu năm 2025 nhưng đã được kịp thời kiểm soát, dần ổn định hơn.

Ghi nhận tại Hà Nội, giá đất nền phổ biến từ 60-100 triệu đồng/m2. Một số khu vực phát triển như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức, gần tuyến metro hoặc khu đô thị mới, giá vượt 200 triệu đồng/m2.

Tại TPHCM, giá đất nền dao động từ 60-120 triệu đồng/m2. TP Thủ Đức và các khu ven sông, giá chào bán có thể trên 200 triệu đồng/m2.

Ở Đà Nẵng, mức giá phổ biến khoảng 40-60 triệu đồng/m2, tập trung tại các quận ven biển và khu đô thị mới. Tại Hải Phòng, giá đất nền dao động từ 40-70 triệu đồng/m2, cao tại khu vực trung tâm và dọc trục giao thông chính.

Về lượng giao dịch trên thị trường, theo số liệu của Bộ Xây dựng, trong 9 tháng qua ước đạt hơn 430.700 giao dịch, tăng không đáng kể (khoảng 1%) so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, giao dịch tăng trong 6 tháng đầu năm, nhưng sau đó chững lại tại một số khu vực do tâm lý quan sát và điều chỉnh kỳ vọng từ thị trường.

Giá nhà đất tăng lệch xa giá trị thực

Trong 9 tháng qua, nhiều địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển và phê duyệt các dự án khu đô thị mới, góp phần tích cực tăng nguồn cung nhà ở và quỹ đất phát triển kinh tế xã hội. Thống kê cho thấy, có hơn 1.070 dự án nhà ở thương mại đang trong quá trình triển khai.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết, nguồn cung sản phẩm nhà ở chủ yếu là phân khúc cao cấp và phân khúc trung cấp, thiếu sản phẩm bất động sản là nhà ở giá phù hợp với túi tiền của đa số người dân. Đặc biệt thiếu nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Giá bất động sản tăng đều theo năm nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực, vẫn cao so với thu nhập bình quân của phần lớn người dân.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, vẫn còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ. Điều này làm tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung - cầu và vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người dân.

Từ thực tế trên, Bộ Xây dựng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cùng vào cuộc để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong 4 tháng cuối năm, trong đó có việc thúc đẩy phê duyệt dự án nhà ở mới, dự án nhà ở xã hội tạo nguồn cung cho thị trường.

Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính sớm hoàn thiện khung pháp lý, thủ tục để thành lập Quỹ nhà ở quốc gia. Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đấu thầu, thuế... tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Về phía Ngân hàng Nhà nước, ngoài việc chủ trì triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng sẽ tiếp tục triển khai, mở rộng chương trình cho vay ưu đãi đối với người trẻ dưới 35 tuổi để mua nhà ở thương mại lần đầu với lãi suất và kỳ hạn phù hợp.