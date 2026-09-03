Chốt giá vàng hôm nay ngày 3/9 diễn biến rất lạ sau nghỉ lễ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 3/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 3/9 giảm giá vàng miếng xuống mức 148,4 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 3/9, giá vàng trong nước ngày 3/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 3/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 3/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 3/9, giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 3/9, biến động nhiều hướng giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 3/9, biến động nhiều hướng ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 145,5 –149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 144,9 – 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 145,6 – 149,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 3/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 3/9 tăng rất mạnh với giá vàng giao ngay tăng 160 USD/ounce, lên mức 4.492 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.422 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá rất mạnh, tiến sát mốc 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang nhận được lực hỗ trợ từ sự suy yếu của các dữ liệu kinh tế Mỹ, trong bối cảnh thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng thận trọng hơn. Số liệu việc làm khu vực tư nhân thấp hơn dự báo đã làm gia tăng lo ngại về đà phục hồi của thị trường lao động, qua đó thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản phòng thủ như vàng.

Tuy nhiên, đà tăng giá của kim loại quý vẫn đối mặt với nhiều yếu tố cản trở. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao, trong khi đồng USD chưa mất đi sức mạnh đáng kể. Đây là những yếu tố có thể hạn chế khả năng bứt phá của vàng trong ngắn hạn, bởi kim loại quý không tạo ra dòng tiền định kỳ và thường chịu áp lực khi chi phí cơ hội nắm giữ tăng lên.

Về kỹ thuật, việc vàng lấy lại vùng giá 4.400 USD/ounce đang mở ra khả năng kiểm tra các vùng kháng cự cao hơn. Nếu duy trì được đà tăng và vượt qua các ngưỡng cản quan trọng, giá vàng có thể hướng tới vùng 4.487 USD/ounce và xa hơn là 4.573 USD/ounce. Ngược lại, nếu áp lực chốt lời gia tăng, vùng hỗ trợ quanh 4.263 USD/ounce sẽ là khu vực cần theo dõi.

Với giá vàng trong nước nhiều biến động và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.492 USD/ounce (tương đương khoảng 142,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 3/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 6,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 3/9, giá vàng ngày 4/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.