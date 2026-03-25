Giá dầu bật tăng, một nước châu Á ban bố tình trạng khẩn cấp

Giá dầu đã tăng trở lại sau khi giảm mạnh vì tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Dầu Brent chuẩn dầu toàn cầu tăng 1,6% lên 101,5 USD/thùng. Dầu WTI tăng 2,7% lên 90,5 USD/thùng.

Trước đó, dầu Brent có lúc vượt 114 USD/thùng vào ngày 23/3 rồi giảm mạnh xuống 99,94 USD, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi “các cuộc trao đổi rất tốt và hiệu quả” với Iran nhằm chấm dứt chiến tranh.

Tuy nhiên, Iran phủ nhận có bất kỳ đối thoại nào với Washington, dù các nguồn tin nói với báo chí rằng các nỗ lực trung gian đang diễn ra.

Thị trường chứng khoán biến động trái chiều trong ngày 24/3, khi các nhà đầu tư vừa hy vọng vào cơ hội chiến tranh sớm kết thúc vừa hoang mang trước những bằng chứng về nguy cơ leo thang hơn nữa.

Tại châu Âu, các chỉ số lớn ở London, Frankfurt và Paris gần như đi ngang trong phiên sáng 24/3, sau khi tăng ngày 23/3. Chỉ số chính của Mỹ cũng đi ngang.

Ông Neil Wilson - chiến lược gia tại nền tảng đầu tư Saxo, nhận định: “Sự lạc quan cao điểm của hôm qua không kéo dài lâu và thực tế không tiếp diễn trong hôm nay”.

Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp

Ngày 23/3, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia, để ứng phó với tác động từ xung đột Trung Đông.

Ông Marcos cho biết, một ủy ban đã được thành lập nhằm đảm bảo việc vận chuyển, cung ứng, phân phối và khả năng tiếp cận nhiên liệu, thực phẩm, thuốc men, nông sản và các hàng hóa thiết yếu khác diễn ra suôn sẻ.

Trong sắc lệnh, nhà lãnh đạo Philippines cho biết xung đột đã gây ra sự bất ổn trên thị trường năng lượng toàn cầu, gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng và tạo áp lực tăng giá đáng kể đối với dầu quốc tế, đe dọa an ninh năng lượng của đất nước Philippines.

Tình trạng khẩn cấp này sẽ có hiệu lực trong 1 năm.

Theo các chuyên gia, nếu cuộc chiến ở Iran kết thúc, thị trường dầu và khí đốt sẽ hạ nhiệt ngay lập tức, nhưng có thể mất nhiều tháng để giá quay về mức trước xung đột.

Theo Tổ chức Hàng hải quốc tế, hiện gần 2.000 tàu đang bị mắc kẹt trong vịnh Ba Tư.

Chiến tranh khiến nhiều cơ sở dầu khí đóng cửa, và việc khôi phục sản xuất có thể mất nhiều tuần. Các cuộc tấn công còn có thể khiến việc phục hồi sản lượng về mức cũ mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.

QatarEnergy - hãng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới, cho biết các cuộc tấn công tên lửa của Iran đã làm giảm 17% công suất xuất khẩu của họ, và việc sửa chữa có thể mất tới 5 năm.

Cuộc chiến giữa Mỹ/Israel và Iran đã bước sang ngày thứ 25 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp tuyên bố mới nhất của nhà lãnh đạo Mỹ.

Ngày 24/3, Iran phóng nhiều đợt tên lửa vào Israel. Nhiều tòa nhà bị phá hủy nghiêm trọng và lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm dân thường mắc kẹt.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết các chiến đấu cơ của họ đã tiến hành một loạt cuộc không kích lớn vào trung tâm thủ đô Tehran của Iran, nhắm vào các trung tâm chỉ huy chủ chốt, đồng thời tấn công hơn 50 mục tiêu khác trong đêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố, các cuộc tấn công của nước này đang diễn ra “với toàn lực”.

Bộ trưởng Katz cũng tuyên bố, Israel sẽ chiếm đóng miền nam Li-băng đến tận sông Litani, để tạo ra một “vùng đệm phòng thủ”. Khu vực này tương đương gần 1/10 diện tích của Li-băng.