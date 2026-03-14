Giá xăng dầu trong nước neo cao: Loạt ngân hàng "tung" ưu đãi cho vay mua xe điện

Giá xăng dầu trong nước bất động khi dầu thô áp sát ngưỡng 100 USD

Cập nhật lúc 15h chiều ngày 14/3 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô thế giới tăng vẫn áp sát ngưỡng 100 USD/thùng.

Cụ thể, dầu WTI bán ra ở mức 98,7 USD, tăng gần 3 USD/thùng, tương đương tăng hơn 3,1% so với ngày hôm qua. Giá dầu thô Brent biển Bắc bán ra ở mức 103,1 USD/thùng, tăng 2,7 USD/thùng so với ngày hôm qua, tương đương mức tăng 3,4%.

Bình quân giá dầu thô trong tháng 3 ghi nhận ở ngày 14/3 tăng rất mạnh từ 51%-59% so với tháng trước, mức tăng chưa từng có tiền lệ trong vòng 5 năm qua. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô đạt đỉnh, tăng bình quân trên 47%.

Diễn biến giá xăng dầu trên thị trường quốc tế. Nguồn: Tradingeconomics.

Giá dầu thô neo mức cao trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông kéo dài suốt 2 tuần qua mà chưa ghi nhận dấu hiệu hạ nhiệt. Bất ổn địa chính trị tại khu vực Vùng Vịnh đã khiến eo biển Hormuz bị phong tỏa, làm tắc nghẽn 20% sản lượng năng lượng toàn cầu hàng ngày.

Trong nước, tại kỳ điều hành 0h30' ngày 14/3, cơ quan điều hành giá xăng dầu có Quyết định giữ nguyên mức giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh ngày 12/3. Thông báo nêu rõ: Để ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế xã hội, liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định giữ nguyên giá xăng dầu theo kỳ điều hành ngày hôm qua, 12/3.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định vẫn chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng E5, RON95, dầu hoả và dầu mazut với mức 4.000 đồng/lít, trong khi dầu diesel được chi mức 5.000 đồng/lít, mức chi Quỹ bình ổn xăng dầu giữ nguyên từ đầu tuần cho đến nay.

Cập nhật các phiên điều hành giá xăng dầu trong nước trong tháng 3/2026.

Cập nhật lãi suất cho vay mua xe điện, thấp nhất 4,8%/năm

Giá xăng tăng kỷ lục đang tạo nên làn sóng chuyển dịch sang xe xanh mạnh mẽ tại Việt Nam. Để hỗ trợ người dân tối ưu hóa chi phí, nhiều ngân hàng đã tung ra các gói vay ưu đãi mua xe điện với lãi suất hấp dẫn, biến đây trở thành thời điểm vàng để sở hữu các dòng phương tiện thân thiện với môi trường.

Đơn cử, Sacombank chính thức gia nhập cuộc đua xe xanh với gói vay ưu đãi phối hợp cùng VinFast. Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn lãi suất cố định từ 9%/năm (gói 12 tháng) đến 11%/năm (gói 24 tháng), hỗ trợ tối đa 80% giá trị xe. Điểm nhấn của chương trình là sự linh hoạt với thời hạn vay lên tới 8 năm và quy trình giải ngân, thanh toán khép kín trên ứng dụng di động, giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên số.

Trích thông tin gói vay của Sacombank.

Ở phân khúc ngân hàng thương mại, các gói vay đang được thiết kế để giải quyết bài toán "vốn đối ứng" và "áp lực lãi vay" cho khách hàng.

Đáng chú ý nhất là Shinhan Bank với chính sách "áp đảo" thị trường với lãi suất chỉ 4,8%/năm cố định suốt 3 năm, hỗ trợ tới 80% giá trị xe (nhờ sự cộng hưởng từ gói trợ lực 2% của VinFast). Đây được xem là mức lãi suất vay mua xe điện thấp ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, Bac A Bank và VIB lại tập trung vào tính linh hoạt và hạn mức. Nếu Bac A Bank tạo điều kiện cho người mua dùng chính chiếc xe làm tài sản đảm bảo với lãi suất ưu đãi 8,8%/năm trong năm đầu, thì VIB lại hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu tài chính lớn với hạn mức giải ngân lên tới 1 tỷ đồng, hỗ trợ vay trong thời hạn 7 năm.

Trong khi đó, VPBank triển khai mức cho vay hấp dẫn hơn khi phân ra hai mức. Thứ nhất là lãi suất cho vay mua xe điện VinFast (đối với dòng xe VinFast VF8 và VF9) chỉ 5%/năm cố định 36 tháng đầu.

Trong khi đó đối với các dòng xe ô tô điện VinFast còn lại, lãi suất cho vay áp dụng là 7%/năm. Ngân hàng sẽ tài trợ lên đến 85% giá trị xe, và vay linh hoạt lên tới 96 tháng.

TPBank cũng đang hỗ trợ cho vay trả góp đối với khách hàng muốn mua xe điện. Mức lãi suất cho vay chỉ từ 5,5%/năm, cố định trong 36 tháng đầu. Đặc biệt, ngân hàng có thể cho vay tới 90% giá trị xe.

Không đứng ngoài xu thế, các công ty tài chính tiêu dùng cũng nhanh chóng "nhập cuộc". Điển hình như FE Credit đang triển khai các gói vay mua xe điện với mức lãi suất cực kỳ linh hoạt, dao động từ 0%/năm đến 5,7%/tháng tùy thuộc vào hồ sơ tín dụng và từng thời kỳ ưu đãi. Đáng chú ý, rào cản về thủ tục đã được tối giản hóa tối đa: với các khoản vay giá trị nhỏ, người mua chỉ cần cung cấp CCCD mà không nhất thiết phải chứng minh thu nhập, giúp lộ trình "xanh hóa" phương tiện trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.