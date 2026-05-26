Giá bạc hôm nay 26-5: Lý do bạc kg rớt hàng triệu đồng

Trưa 26-5, giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 76,6 USD/ounce, giảm 1,93% so với phiên trước. Sau một ngày tăng mạnh, giá bạc "quay xe" giảm trở lại cùng nhịp với giá vàng nhưng tốc độ nhanh hơn.

Giá bạc đi xuống trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD cùng phục hồi.

Ở thị trường trong nước, giá bạc miếng các thương hiệu cũng giảm trở lại. Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch bạc miếng các loại mua vào 2,89 triệu đồng/lượng, bán ra 2,98 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc Đá quý SACOMBANK-SBJ công bố giá bạc miếng mua vào – bán ra lần lượt là 2,9 triệu đồng/lượng và 2,99 triệu đồng/lượng.

Một loạt thương hiệu khác như DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cũng hạ giá bạc miếng xuống dưới mốc 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá bạc kg các thương hiệu như Phú Quý, Ancarat được giao dịch quanh 77,3 triệu đồng chiều mua vào và 79,7 triệu đồng bán ra.

So với hôm qua, giá bạc miếng các loại giảm 60.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc kg cũng rớt khoảng 1,7 triệu đồng/kg.

Ông Vũ Ngọc Mạnh, Giám đốc Ancarat, nhận định giá bạc nhiều khả năng còn rung lắc mạnh, nhưng xu hướng chung là đang trong nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng. Bạc là một trong những kim loại có mức biến động lớn hơn vàng, do vừa chịu tác động từ yếu tố đầu tư, vừa bị ảnh hưởng bởi nhu cầu công nghiệp, tâm lý thị trường và biến động của đồng USD.

Lý giải việc giá bạc chỉ trong một tuần có thể giảm hàng triệu đồng mỗi kg, ông Mạnh cho rằng đây là diễn biến không quá bất thường trong bối cảnh thị trường hàng hóa đang phản ứng mạnh với các yếu tố vĩ mô.

"Bạc có quy mô thị trường nhỏ hơn vàng, nên biến động mạnh hơn. Với mức giá hiện tại, nhà đầu tư không nên mua đuổi, cũng không nên dồn vốn một lần. Nên chia nhỏ vốn, xác định rõ mục tiêu nắm giữ và giữ kỷ luật giao dịch. Bạc là thị trường có tiềm năng, nhưng không dành cho tâm lý nóng vội" – ông Mạnh nêu quan điểm.