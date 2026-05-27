Chuyên gia Nhật Bản: “Xăng sinh học E10 lợi nhiều hơn hại”

Việc thực hiện cam kết quốc tế về phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 đang khiến Nhật Bản phải đa dạng hóa các chủng loại nhiên liệu, trong đó, xăng sinh học E10 đang được coi là một trong những lựa chọn lý tưởng.

Theo các chuyên gia Nhật Bản, xăng sinh học E10 đem lại 3 lợi ích to lớn và mang tính chiến lược trong giai đoạn hiện nay. Lợi ích đầu tiên là việc giảm khí gây hiệu ứng nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường và đối phó với biến đổi khí hậu. Mặc dù khi bị đốt cháy, xăng E10 cũng thải ra khí carbon dioxide (Co2), nhưng khí thải này sẽ được thực vật hấp thu phần lớn thông qua quá trình quang hợp.

Nhiều cây xăng ở Tokyo đã triển khai bán xăng sinh học từ năm 2021 - Ảnh Jiji Press

Lợi ích thứ 2 là tính liên thông, tương thích với cơ sở hạ tầng và phương tiện hiện có. Theo các chuyên gia, E10 có thể sử dụng ngay cho các loại động cơ xăng thông dụng hiện nay và đối với Nhật Bản - đất nước có nhiều trạm bán xăng, việc cung cấp loại nhiên liệu này sẽ rất dễ dàng. Dựa vào lợi ích nêu trên, “ông lớn” Toyota đang đẩy mạnh phát triển xăng sinh học với bước khởi đầu là xác lập vùng trồng nguyên liệu.

Ông Nakajima Hiroki, Phó Tổng giám đốc Toyota rất lạc quan với dự án có tính đột phá này và cho biết, hiện nay tất cả các đường phố đều có cây xăng. Đây là lợi thế giúp hãng có thể triển khai rất nhanh chóng việc tập trung phát triển xăng sinh học.

Liên quan đến lợi ích thứ 3, từ góc độ một chính trị gia và nhà quản lý, ông Muto Yoji – Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp tiền nhiệm của Nhật Bản nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, có thể khẳng định nhiên liệu sinh học có một vai trò rất quan trọng đối với chiến lược an ninh năng lượng quốc gia.

Giới chuyên môn hoàn toàn đồng tình với nhận định của cựu Bộ trưởng Muto khi cho rằng, xăng E10 sẽ góp phần to lớn cho việc giảm sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung dầu mỏ từ một số ít quốc gia, nhất là khi nguồn cung bị đình trệ do tình hình căng thẳng ở Trung Đông hiện nay.

Một cơ sở nghiên cứu nhiêu liệu sinh học của Toyota ở Fukushima - Ảnh: Jiji

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng chỉ ra một số hạn chế của nhiên liệu sinh học, như giá thành sản phẩm còn đắt đỏ, nguy cơ gây áp lực cạnh tranh đối với sản xuất lương thực, tính ăn mòn đối với một số kim loại và độ hấp thu nước cao dễ dẫn tới những ảnh hưởng đối với tuổi thọ động cơ và hiệu suất nhiên liệu.

Hiện nay, Nhật Bản đang thúc đẩy nghiên cứu nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm của nhiên liệu sinh học, hướng tới thực hiện mục tiêu sử dụng rộng rãi E10 vào năm 2030, trong đó, tỉnh Okinawa - cực Nam Nhật Bản, sẽ đi tiên phong với mốc phổ cập xăng E10 từ năm 2028.