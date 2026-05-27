Giá vàng

SJC Mua 157,700 Bán 160,700

BTMH Mua 157,700 Bán 160,700

USD Mua 26,123 Bán 26,393

EUR Mua 29,878 Bán 31,453

Giá vàng hôm nay (27/5): Đồng loạt giảm mạnh

Lúc 9h, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng SJC về quanh mốc 160 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157,7 - 160,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Giá vàng nhẫn chênh nhau giữa các thương hiệu từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn giảm theo vàng miếng nhưng chênh nhau giữa các thương hiệu. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 157,5 - 160,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 157,2 - 160,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI, Bảo Tín Minh Châu 157,7 - 160,7 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC các thương hiệu nói trên đều ngang giá nhau.

Hiện, giá vàng thế giới hiện ở mức 4.515 USD/ounce, giảm 28 USD so với sáng qua. Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.138 đồng/USD, giữ nguyên so với hôm qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.114 - 26.394 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.

Giá vàng thế giới gặp khó ở mốc 4.500 USD
Giá vàng thế giới đang gặp khó khăn trong việc giữ mốc 4.500 USD trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tái bùng phát, lạm phát và lợi suất kho bạc Mỹ...

Theo Ngọc Mai ([Tên nguồn])

-27/05/2026 09:10 AM (GMT+7)
