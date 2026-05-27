Giá vàng hôm nay (27/5): Đồng loạt giảm mạnh

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157,7 - 160,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Giá vàng nhẫn chênh nhau giữa các thương hiệu từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn giảm theo vàng miếng nhưng chênh nhau giữa các thương hiệu. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 157,5 - 160,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 157,2 - 160,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI, Bảo Tín Minh Châu 157,7 - 160,7 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC các thương hiệu nói trên đều ngang giá nhau.

Hiện, giá vàng thế giới hiện ở mức 4.515 USD/ounce, giảm 28 USD so với sáng qua. Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.138 đồng/USD, giữ nguyên so với hôm qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.114 - 26.394 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.