Nuôi loài vật hoang dã ăn chuối "như chảo chớp", một nông dân Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị thu trăm triệu/năm

Khởi nghiệp với loài vật “ngủ ngày, thức đêm”-con chồn hương

Tận dụng lợi thế địa phương cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Hoàng Văn Minh (thôn Phú Ninh, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi chồn hương.

Đây không chỉ là hướng đi mới giúp gia đình anh ổn định kinh tế mà còn mở ra tiềm năng phát triển nông nghiệp giá trị cao tại địa phương.

Anh Hoàng Văn Minh, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị kiểm tra chuồng trại và thức ăn cho đàn chồn hương.

Khởi nghiệp cách đây hơn 10 năm với chỉ hơn 15 con giống ban đầu, hành trình gắn bó với loài vật hoang dã này của anh Minh trải qua không ít khó khăn.

Gần 5 năm trước, do thiếu kinh nghiệm chăm sóc và phòng bệnh, đàn chồn hương của gia đình bị dịch bệnh đường ruột tấn công.

Do phát hiện chậm, toàn bộ đàn chồn bị tiêu hủy, khiến gia đình thiệt hại hàng chục triệu đồng.

“Chồn hương là loài vật khá đặc biệt, khi đã phát hiện bệnh thì gần như rất khó chữa. Bài học lớn nhất tôi rút ra là phải phòng bệnh ngay từ đầu, đặc biệt là giữ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ mỗi ngày để hạn chế vi khuẩn phát sinh”, anh Minh chia sẻ.

Chồn hương ăn chuối như "chảo chớp", dễ nuôi, ít tốn diện tích

Sau thất bại, anh Minh dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ tập tính và đặc điểm sinh học của chồn hương. Đến nay, anh đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật nuôi và tự nhân giống thành công.

Anh Hoàng Văn Minh, thôn Phú Ninh, xã Ninh Châu chăm sóc đàn Chồn hương tại khu chuồng nuôi của gia đình.

Hiện trang trại của anh duy trì quy mô hơn 60 con chồn cái sinh sản cùng khoảng 100 con chồn hậu bị và chồn thương phẩm. Dự kiến đến cuối năm 2026, tổng đàn sẽ tăng lên khoảng 200 con.

Theo anh Minh, chồn hương vốn là động vật có bản tính hoang dã nên phải nuôi tách riêng từng con để tránh cắn nhau. Tuy nhiên, loài vật này lại khá dễ thích nghi với môi trường nuôi nhốt.

Đặc biệt, chồn hương có nhiều đặc tính khá thú vị như ngủ ban ngày, hoạt động mạnh vào ban đêm và rất thích ăn trái cây chín, nhất là chuối. Ngoài ra, thức ăn của chồn còn gồm cá, cua, ốc, nội tạng động vật… đều là những nguồn thức ăn dễ kiếm tại địa phương.

Anh Hoàng Văn Minh chia sẻ kinh nghiệm nuôi chồn hương cho người dân.

“Ưu điểm lớn nhất của mô hình này là tiết kiệm diện tích và ít tốn nhân công. Chỉ cần tận dụng khu vực nhỏ phía sau nhà là có thể làm chuồng tầng để nuôi”, anh Minh cho biết.

Không chỉ dễ nuôi, chồn hương còn là vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao. Theo anh Minh, một con chồn cái nuôi khoảng 10-12 tháng sẽ bắt đầu sinh sản. Mỗi năm, chồn sinh 2 lứa, mỗi lứa từ 3-4 con.

Sau hơn 2 tháng có thể tách chồn con khỏi mẹ để nuôi riêng.

Hiện nay, chồn giống được bán với giá khoảng 15 triệu đồng/cặp, trong khi chồn thương phẩm có giá khoảng 1,5 triệu đồng/con. Nhờ đó, sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh Minh thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Theo nhiều hộ dân, thị trường tiêu thụ chồn hương hiện vẫn khá tiềm năng do nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Đây là loại đặc sản được nhiều thực khách ưa chuộng nên đầu ra tương đối ổn định.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Quang Ninh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ hội viên tiếp cận kỹ thuật chăn nuôi, tham quan mô hình thực tế và kết nối các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, Hội sẽ phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn kỹ thuật, quản lý chăn nuôi đúng quy định, đồng thời hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nhằm giúp mô hình phát triển an toàn, bền vững.