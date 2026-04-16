Giá bạc hôm nay 16-4: Nhiều người bất ngờ với đà tăng của bạc

Lúc 9 giờ 30 ngày 16-4, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng các loại ở mức 3,01 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,1 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng khoảng 60.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ), bạc miếng được giao dịch lần lượt 3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,09 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, Ancarat duy trì giá bạc miếng quanh mức 3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,09 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc dạng thỏi (tính theo kg) tại các doanh nghiệp cũng duy trì ở vùng cao, vượt xa mốc 80 triệu đồng/kg.

Cụ thể, SBJ và Ancarat bán ra ở mức 82,4 triệu đồng/kg, trong khi Phú Quý lên tới 82,8 triệu đồng/kg, tăng thêm khoảng 400.000 đồng/kg so với hôm qua.

Chỉ trong một tuần qua, giá bạc đã tăng tới 8,3% và đang ở vùng cao nhất trong khoảng một tháng trở lại đây.

Nhiều nhà đầu tư trong nước cho biết khá bất ngờ trước đà tăng này, nhất là sau khi kim loại quý từng giảm mạnh từ vùng 121 triệu đồng/kg cuối tháng 1, xuống mức thấp nhất 63,6 triệu đồng/kg vào cuối tháng 3.

Giá bạc duy trì ở mức cao trong 1 tháng qua

Giá bạc trong nước tăng theo xu hướng thế giới, thậm chí còn nhanh hơn giá vàng. Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện đã leo lên hơn 80 USD/ounce – mức cao nhất trong một tháng qua.

Theo giới phân tích, đà tăng của bạc diễn ra trong bối cảnh đồng USD suy yếu, với chỉ số USD (DXY Index) dao động quanh mốc 98 điểm, thấp nhất trong khoảng 6 tuần.

Khảo sát mới nhất do Metals Focus thực hiện cho thấy thị trường bạc dự kiến tiếp tục thiếu hụt năm thứ 6 liên tiếp, với mức thiếu hụt khoảng 46,3 triệu ounce. Điều này làm giảm lượng dự trữ và khiến thị trường dễ bị tổn thương trước các biến động mới.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco, ông Philip Newman, Giám đốc điều hành Metals Focus, cho biết thị trường bạc ngày càng chịu ảnh hưởng lớn từ dòng vốn đầu tư, bất ổn kinh tế vĩ mô và điều kiện thanh khoản thắt chặt.

Nhu cầu bạc trong công nghiệp dự kiến giảm 3% trong năm nay, xuống còn 639,6 triệu ounce, đánh dấu năm suy giảm thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, ông Newman lưu ý rằng mức tiêu thụ này vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19, cho thấy vai trò quan trọng của bạc trong nhiều công nghệ hiện đại.

Trong khi nhu cầu công nghiệp gặp một số khó khăn, nhu cầu đầu tư lại trở thành động lực chính của thị trường. Nhu cầu mua bạc vật chất trên toàn cầu vẫn duy trì ổn định, trong đó Ấn Độ là một trong những thị trường quan trọng nhất.

"Lượng mua vào mạnh, lượng bán ra hạn chế và nhu cầu theo mùa ổn định tiếp tục hỗ trợ tiêu thụ toàn cầu, ngay cả khi giá ở mức cao. Dù nhu cầu đạt kỷ lục vào năm 2025, thị trường Ấn Độ vẫn chưa bão hòa và giá bạc sẽ tích cực trong thời gian tới" - chuyên gia của Metals Focus nhận định.

Giá bạc thế giới cũng duy trì mốc cao trên 80 USD/ounce