Quán lẩu gà viral ở Phật Sơn tạm đóng cửa: Chủ quán kiệt sức vì khách quá đông

Trước sự nổi tiếng bất ngờ, ông Mo - chủ quán lẩu gà ở trấn Trần Thôn, quận Thuận Đức, TP Phật Sơn - thừa nhận chỉ được nghỉ ngơi khoảng 3 tiếng mỗi ngày. Do đó, ông thông báo quán sẽ tạm nghỉ 3 ngày trong dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động tới. Bên cạnh đó, Lẩu gà của Mo cũng sẽ đóng cửa, không phục vụ vào thứ Hai hàng tuần. Quyết định này được chủ quán miễn cưỡng đưa ra trước bối cảnh lượng khách kéo đến quá đông, quán luôn trong tình trạng quá tải và "cả gia đình đều kiệt sức" suốt hơn 2 tuần qua.

Bên ngoài quán lẩu của ông Mo. Nhân viên cho biết 100 suất ăn vào buổi trưa được đặt hết từ trước 9h sáng. Nhiều thực khách lái xe hàng trăm cây số, đứng xếp hàng thêm 3-4 tiếng để được thưởng thức nồi lẩu gà viral.

Trước đó khi trả lời phỏng vấn Jimu News, ông Mo nói điều ước khi đón sinh nhật tuổi 60 là "sớm được nghỉ hưu và sống hạnh phúc". Trái ngược với tâm lý chung của hầu hết các chủ nhà hàng là được thấy quán ăn đông đúc khách, ông Mo chỉ mong nhịp sống trước đây sớm trở lại, khi mỗi ngày phục vụ loanh quanh 10 bàn sau đó thong dong đi hát karaoke, tập Taichi.

"Ngày Quốc tế Lao động mọi người được nghỉ ngơi, vậy thì tôi cũng phải được nghỉ chứ", ông Mo nói về kỳ nghỉ sắp tới. Ông cũng nhiều lần trả lời rằng bản thân không màng đến chuyện nổi tiếng, cũng không cần kiếm quá nhiều tiền, điều quan trọng với ông hơn cả là sức khỏe. Khi được hỏi nếu quá mệt mỏi sao không đóng cửa quán, ngừng phục vụ, ông Mo cho biết: "Khách tìm đến từ hàng trăm, hàng nghìn cây số làm sao nỡ không phục vụ".

Chủ quán lẩu được thực khách vây kín để chụp ảnh, quay video.

Những ngày qua, dù là ngày trong tuần, quán lẩu gà Mo tại Thuận Đức vẫn đông nghịt người từ sáng sớm. Khoảng 10h30, bãi đỗ xe gần quán gần như kín chỗ, với xe từ nhiều nơi đổ về. Hai bên lối đi dẫn vào quán cũng chật kín người bán hàng rong, blogger và những người đến quay video, phát trực tiếp, tạo nên khung cảnh náo nhiệt hiếm thấy ở một quán ăn địa phương.

Từ khi lượng khách tăng vọt, quán lẩu buộc phải giới hạn số khách, chỉ đón 200 khách mỗi ngày bằng hình thức bốc số trực tiếp (100 số buổi trưa và 100 số buổi tối). Các con của ông Mo cùng em trai, em dâu đều được huy động đến phụ giúp. Một số hàng xóm cũng đến phụ việc tại quán, chủ yếu là nhổ lông và chặt gà. Theo YCWB, một nhóm sinh viên thuộc Trường Cao đẳng Bách khoa Thuận Đức ở các ngành liên quan đến Ẩm thực, Dinh dưỡng, dịch vụ Nhà hàng... còn tình nguyện đến quán ông Mo hỗ trợ vào dịp cuối tuần. Mỗi ngày có 6-8 sinh viên, làm việc từ 9h đến 20h, phụ giúp từ chạy bàn đến chặt gà.

'Cùng một loại gà, cùng một loại rau, chúng có ở khắp mọi nơi, các bạn có thể thấy tất cả. Đừng phóng đại gà của tôi ngon đến mức nào, không có bí quyết gì đặc biệt cả đâu', ông Mo nói về món ăn của quán.

Kể từ khi quán lẩu gà Mo trở nên nổi tiếng, cơ sở hạ tầng xung quanh cũng được nâng cấp nhanh chóng. Địa phương đã thực hiện một số biện pháp hạn như san bằng 2.000 mét vuông đất bỏ hoang để xây dựng bãi đậu xe tạm thời, nâng cấp thiết bị cung cấp điện, cải thiện hệ thống thoát nước, đổ bê tông con đường dẫn vào quán ông Mo... Thị trấn nhỏ đang tận dụng sự nổi tiếng bất ngờ này để quảng bá thêm nhiều quán ăn, sản vật địa phương cho các thực khách từ nơi xa đến. Một số cửa hàng ăn uống xung quanh nhà ông Mo cũng đã bắt đầu hưởng lợi khi có thêm khách hàng.

Quán lẩu gà của ông Mo nổi tiếng từ hồi đầu tháng 4, khi blogger ẩm thực kiêm cựu MC Liu Yuxin đến ăn và quay đoạn video ghi lại trải nghiệm ở quán. Trong video có đoạn ông Mo nói: "Đừng làm tôi nổi tiếng quá, tôi sẽ không thể quản lý nổi việc kinh doanh". Phong cách phục vụ của quán đã vô tình trở thành điểm thu hút thực khách tìm đến quán. Quá tải vì đông khách, ông Mo, chủ quán lẩu ở Phật Sơn còn tự chê đồ ăn dở để khách không tới, song điều này lại càng khiến khách thêm hiếu kỳ, kéo đến đông hơn. Mỗi con gà tại đây có giá bán 258 tệ (khoảng 995.000 đồng), phần súp dược liệu giá 38 tệ (khoảng 150 nghìn đồng).

Khi được hỏi liệu có dự định mở rộng quy mô kinh doanh không, ông Mo nói: ‘Chắc chắn là không. Thu nhỏ lại thì tốt hơn’.