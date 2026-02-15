Giá bạc hôm nay 15/2/2026: Người ‘đu đỉnh’ vẫn lỗ 34-44 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước hôm nay 15/2/2026

Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 (14/2), giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat đóng cửa nhích nhẹ lên mức 2,889-2,978 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat tăng 80.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra, lên mức 77,04-79,41 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng đóng cửa ở mức 2,875-2,964 triệu đồng/lượng, giá bạc thỏi là 76,67-79,04 triệu đồng/kg (mua - bán).

Trong khi, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), đóng cửa phiên giao dịch 13/2, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng ở mức 3,33-3,432 triệu đồng/lượng, còn giá bạc thỏi 999 loại 1kg lùi về 88,8-91,52 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra.

Đáng chú ý, mức giá hiện nay, những người “đu đỉnh” bạc thỏi hôm 29/1 vừa qua vẫn thua lỗ nặng. Bởi, sau khi điên cuồng tăng lên đỉnh lịch sử gần 123,4-126 triệu đồng/kg tuỳ thương hiệu, giá bạc thỏi liên tục có những cú sập sâu hàng chục triệu đồng mỗi 1kg.

Cụ thể, tại Sacombank, so với mức giá đỉnh 122,88-126 triệu đồng/kg ghi nhận vào ngày 29/1, giá bạc thỏi hiện “bốc hơi” 34,08-34,38 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, giá bạc thỏi của Phú Quý sau khi lập đỉnh 119,56-123,68 triệu đồng/kg, nay đã lao về ngưỡng 76,67-79,04 triệu đồng/kg (mua - bán). Theo đó, giá bạc thỏi của thương hiệu này đã giảm sâu 42,89 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 44,64 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Từ mức đỉnh 119,68-123,39 triệu đồng/kg, tại Ancarat giá bạc thỏi chiều mua vào giảm 42,64 triệu đồng/kg và chiều bán ra 43,98 triệu đồng/kg, lùi về ngưỡng 77,04-79,41 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc thỏi dao động từ 79-91,5 triệu đồng/kg. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 15/2/2026

Trên thị trường thế giới, trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, giá bạc giao ngay tăng nhẹ 2,97% so với đóng cửa phiên trước đó, lên mức 77,43 USD/ounce. Giá bạc hợp đồng tương lai cũng tăng 3%, lên ngưỡng 77,96 USD/ounce.

Giá bạc tăng nhẹ sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết lạm phát CPI tháng 1 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm mạnh so với mức tăng 2,7% của tháng 12/2025.

Ông Heather Long, nhà kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union, nhận định dữ liệu lạm phát mới thực sự rất tích cực. Lạm phát đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm ngoái. Giá của các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, khí đốt và tiền thuê nhà cũng đang hạ nhiệt. Điều này sẽ hỗ trợ đáng kể cho các hộ gia đình trung lưu và có thu nhập khiêm tốn.

Bên cạnh đó, số liệu lạm phát thấp hơn dự kiến đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Trên thị trường tương lai, các nhà giao dịch nâng xác suất Fed giảm lãi suất vào tháng 6 lên khoảng 83%, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Tuy vậy, nhìn tổng thể, các tín hiệu kinh tế gần đây của Mỹ vẫn chưa hoàn toàn tích cực.

Kết thúc tuần qua, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới chỉ giảm nhẹ 0,75%, song so với mức giá đỉnh 121,67 USD/ounce hôm 29/1, giá bạc giao ngay đã giảm 36,4%.

Dự báo giá bạc

Trên Kitco, các nhà phân tích cảnh báo nhà đầu tư rằng cú bán tháo mạnh hôm thứ Năm cho thấy thị trường kim loại quý vẫn đang trong quá trình tìm điểm cân bằng.

Tuần qua, bạc có khởi đầu khá yên ắng khi dao động quanh ngưỡng 80 USD/ounce. Tuy nhiên, áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch hôm thứ Năm đã khiến giá bạc lao dốc hơn 10%.

“Đó là một diễn biến rất bất thường mà chúng ta chứng kiến hôm qua, không chỉ với vàng mà cả bạc, nhất là khi không có chất xúc tác rõ ràng nào đứng sau”, ông Michael Brown, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone nói.

Với những gì đã xảy ra, ông Michael Brown cho rằng rất khó để tự tin nói rằng giai đoạn biến động tồi tệ nhất đã qua. Theo ông, thị trường cần một giai đoạn tích lũy trước khi bước vào nhịp tăng tiếp theo.

Ngoài rủi ro biến động, một số chuyên gia lưu ý vàng và bạc có thể chịu áp lực bán khi một thị trường lớn đóng cửa vào tuần tới. Thị trường Trung Quốc sẽ nghỉ giao dịch để đón Tết Nguyên đán.