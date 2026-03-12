Giá bạc hôm nay 12/3: Giá bạc trong nước và thế giới cùng giảm

Giá bạc trong nước giảm mạnh

Sáng 12/3, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 3,18 - 3,28 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 120.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 130.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 100.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 84,82 - 87,46 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 3,39 triệu đồng/kg chiều mua vào và giảm 3,47 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 3,18 - 3,28 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 120.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 84,87 - 87,49 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 3,28 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,72 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 11/3.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 3,23 - 3,33 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 110.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Bạc thế giới quay đầu giảm

Sáng 12/3 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 84,64 USD/ounce, giảm 3,55 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Dù giá bạc vẫn còn cách xa mức đỉnh lịch sử 121 USD/ounce lập hồi cuối tháng 1/2026, tuy nhiên mức giá hiện tại vẫn đang cao hơn gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Theo giới chuyên gia phân tích, khu vực quanh 80 USD/ounce đang được xem là mốc giá mang ý nghĩa tâm lý quan trọng đối với thị trường. Đây cũng là vùng giá từng nhiều lần đóng vai trò hỗ trợ, giúp thị trường ổn định trước các đợt biến động mạnh.