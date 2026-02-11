Mai vàng 500 triệu đồng xuống phố

Theo ghi nhận, tại Cung Thể thao Tiên Sơn (TP. Đà Nẵng), nhiều gốc mai lớn nhỏ được các chủ vườn đưa xuống tập kết ngay ngắn, thu hút đông đảo người dân và khách chơi mai đến tham quan, lựa chọn. Ảnh: Duy Quốc.

Nhiều cây mai vàng trị giá hơn nửa tỷ đồng được các nhà vườn đưa xuống phố trưng bày, giới thiệu và chào bán cho giới chơi mai dịp cận Tết.

Theo các nhà vườn, thời tiết năm nay khá thuận lợi, giúp mai phát triển ổn định, nụ to, cánh dày, sắc vàng tươi. Không ít gốc mai được chăm sóc, tạo dáng công phu trước khi đưa xuống phố, nhiều cây bung hoa đúng dịp, tăng sức hút với người mua.

Anh Nguyễn Đức Tài (trú phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng) cho biết năm nay anh đưa xuống phố hàng chục gốc mai với nhiều kích cỡ khác nhau. Theo anh Tài, các gốc mai nhỏ, giá vừa tầm đã được khách đặt mua từ sớm, hiện chủ yếu còn lại những gốc mai lớn. “Gốc mai lớn nhất tôi mang xuống phố có giá bán khoảng 250 triệu đồng, nếu khách chỉ thuê trưng bày trong dịp Tết thì giá thuê khoảng 50 triệu đồng”, anh Tài chia sẻ.

Nhiều gốc mai có thân xù xì, uốn lượn theo thế tự nhiên, tạo dáng đẹp bắt mắt người xem.

Ông Đặng Văn Vinh (phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng) cho biết dịp Tết này ông mang đến Cung Tiên Sơn một số gốc mai lớn, trong đó có cây được định giá khoảng 500 triệu đồng. “Đây là gốc mai nhiều năm tuổi, dáng thế đẹp, được giới chơi mai lâu năm quan tâm. Dù có người hỏi thuê để chơi Tết, tôi vẫn chưa đồng ý”, ông Vinh chia sẻ.

Cây mai của ông Vinh được định giá khoảng 500 triệu đồng, thuộc nhóm mai cổ thụ hiếm, dáng thế đẹp, được giới chơi mai lâu năm đặc biệt quan tâm.

Nhiều người dừng chân chụp ảnh, check-in cùng những gốc mai trưng bày.

Sự xuất hiện của những gốc mai vàng có giá trị lớn giữa lòng thành phố không chỉ tạo điểm nhấn cho không gian đô thị dịp cận Tết, mà còn góp phần làm nên nét đặc trưng mỗi độ xuân về. Các nhà vườn kỳ vọng từ nay đến sát Tết Nguyên đán, sức mua tiếp tục tăng khi nhu cầu chưng mai đón xuân của người dân bước vào giai đoạn cao điểm.