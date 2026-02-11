Giá vàng thế giới vững mốc 5.000 USD, UBS dự báo có thể đạt 5.900 USD vào cuối năm

Tại thời điểm sáng 11/2, giá vàng thế giới giao dịch trên mức 5.000 USD. Đây là xu hướng vận động đã được giới phân tích dự báo do kim loại quý này vừa trải qua đợt tăng giá kỷ lục. Dù vậy, các nhà phân tích vẫn kiên định quan điểm cho rằng, mức 5.000 USD chỉ nên coi là điểm dừng chân tạm thời, giá vàng sẽ đạt 5.900 USD hoặc 6.000 USD trong giai đoạn cuối 2026.

UBS nhận định, giá vàng sẽ đạt 5.900 USD vào giai đoạn cuối 2026.

Theo các nhà phân tích của UBS, việc lãi suất thực tế của Mỹ tiếp tục giảm sẽ hỗ trợ nhu cầu đầu tư vào các quỹ ETF vàng bằng cách giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại không sinh lời này, trong khi các ngân hàng trung ương dự kiến sẽ tiếp tục tăng dự trữ của họ.

Giá vàng tiếp tục chịu áp lực trong phần lớn tuần trước. Ngay cả sau khi phục hồi, kim loại quý này vẫn thấp hơn khoảng 7% so với mức cao nhất mọi thời đại.

Các nhà phân tích tại UBS lưu ý sự biến động đã gia tăng, với những tuần gần đây chứng kiến mức giảm mạnh nhất trong ngày của vàng kể từ năm 2013 – và mức tăng mạnh nhất trong ngày kể từ năm 2008.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những biến động này là việc đề cử Kevin Warsh làm người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang vào cuối tháng 1/2026. Điều này đã xoa dịu nỗi lo ngại rằng việc bổ nhiệm một ứng cử viên ôn hòa hơn có thể đẩy nhanh sự suy yếu gần đây của đồng đô la Mỹ.

UBS cho biết, đợt biến động gần đây đã thách thức niềm tin vào giá trị của việc nắm giữ vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro trước những biến động địa chính trị và thị trường, nhưng niềm tin của chính họ vẫn không hề lung lay.

“Chúng tôi tin rằng những lo ngại đó là quá mức và giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Ngay cả sau những biến động gần đây, giá vàng vẫn tăng khoảng 16%, là một trong những yếu tố hưởng lợi chính từ những bất ổn địa chính trị, điều mà chúng tôi dự đoán sẽ còn tiếp diễn. Chúng tôi cũng không kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ chấm dứt đà tăng giá của vàng, như đã từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử”, các nhà phân tích tại UBS cho biết.

Kevin Warsh, dù ủng hộ việc thu hẹp bảng cân đối kế toán của Cục Dự trữ Liên bang, đã từng chủ trương giảm lãi suất trong quá khứ. Điều này sẽ hỗ trợ giá vàng, ngay cả khi những lo ngại dài hạn về giá trị đồng đô la giảm bớt. Việc lãi suất thực của Mỹ tiếp tục giảm có thể giúp hỗ trợ nhu cầu của nhà đầu tư đối với các quỹ ETF vàng. Cuối cùng, các động lực khác thúc đẩy giá vàng vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm cả nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương.

Các nhà phân tích của UBS dự báo, giá vàng sẽ kết thúc năm 2026 ở mức khoảng 5.900 USD/ ounce.

Giá vàng giao ngay đã tăng vọt lên mức cao nhất trong phiên giao dịch ở Bắc Mỹ là 5.078,74 USD, nhưng sau đó đã giảm trở lại gần mức 5.000 USD trong những phiên giao dịch đầu ngày.

Giá vàng giao ngay phiên 10/2 được giao dịch ở mức 5023,65 USD/ounce, giảm 0,67% so với phiên trước đó.