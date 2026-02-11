Mực, tôm tăng giá mạnh trước Tết

Chị Mai Anh, ở phường Xuân Hòa (TP HCM), cho biết khá bất ngờ khi giá mực, tôm size lớn tăng vọt chỉ sau vài ngày. Theo chị, tuần trước mực lá loại 4-5 con, có giá khoảng 350.000 đồng, nay tăng lên 500.000 đồng một kg. Người bán yêu cầu khách đặt cọc trước mới giữ hàng do nguồn cung khan hiếm, giá biến động liên tục theo ngày.

Ghi nhận tại các chợ đầu mối và điểm bán hải sản cho thấy giá mực lá tăng trên diện rộng. Ngoài mực lá lớn, hàng đặc biệt, mỗi con nặng khoảng một kg trở lên, giá lên 600.000-650.000 đồng mỗi kg, tăng khoảng 33% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn khoảng 40% so với một tháng trước. Ngay cả mực cỡ nhỏ hơn (trên 10 con một kg), cũng được rao bán quanh 400.000 đồng, trong khi mực ống loại đại đã chạm ngưỡng nửa triệu đồng.

Mực lá tại một chợ ở Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: An Cảng

Tương tự, tôm biển loại size lớn cũng ghi nhận đà tăng giá mạnh. Tôm sú sống, loại 5 con một kg, hiện được bán quanh mức 1,5 triệu đồng, tăng 500.000 đồng so với trước đó. Tôm bạc biển loại 10 con một kg dao động 700.000-800.000 đồng, tăng hơn 30% so với tháng trước.

Theo chị Hà, đại lý chuyên nhập tôm, mực biển loại 1 tại khu vực chợ Xóm Mới, phường An Hội Đông, giá hầu hết mặt hàng hải sản tươi và khô đã tăng trên 30% chỉ trong một tháng.

"Nhiều khách đặt trước cả tuần nhưng chưa có hàng giao vì tôm, mực kích cỡ lớn hiếm. Hàng tươi đánh bắt về, cấp đông ngay trong ngày chỉ được vài kg nên giá cao", chị nói.

Chị An, chủ đầu mối An Cảng tại Khánh Hòa, cho rằng giá tôm, mực năm nay tăng mạnh hơn các năm do nguồn cung sụt giảm. Sản lượng tôm, mực biển những ngày giáp Tết thấp nên khó đáp ứng nhu cầu thị trường. Chi phí nhiên liệu, nhân công và khai thác tăng cao tiếp tục đẩy giá leo thang, trong khi các mặt hàng loại 1, kích cỡ lớn vẫn được khách đặt mua nhiều để biếu tặng và phục vụ tiệc cuối năm.

Tôm sú biển cỡ đại tại cửa hàng kinh doanh hải sản ở Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: An Cảng

Nhận định về thị trường Tết năm nay, ông Trần Văn Trường, CEO chuỗi Hải sản Hoàng Gia, nói sản lượng đánh bắt hải sản giảm, nhưng chi phí vận chuyển, nhân công tăng khiến giá mực và tôm loại 1 khó hạ trong ngắn hạn, đặc biệt khi nhu cầu biếu tặng và tiệc tất niên bước vào cao điểm. "Nếu nguồn cung không được cải thiện, giá nhiều khả năng tiếp tục neo cao đến sát Tết", ông nhìn nhận.

Đà tăng cũng lan sang nhiều nhóm thực phẩm tươi sống khác. Giá thịt heo, bò và gà tăng thêm 5-10% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số loại thịt heo hôm nay có giá 210.000-250.000 đồng một kg; thịt bò loại 1 tăng khoảng 20.000 đồng lên 350.000 đồng, trong khi bắp bò hoa lõi nhỏ là 700.000 đồng. Giá gà ta cũng tăng 10.000-20.000 đồng, dao động 140.000-160.000 đồng một kg.

Theo các tiểu thương, từ sau ngày 23 tháng Chạp, sức mua thực phẩm tăng khoảng 20-30% so với ngày thường và nhích nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Dù người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, các mặt hàng phục vụ ăn uống, đãi khách và biếu tặng dịp Tết vẫn được ưu tiên, khiến mặt bằng giá thực phẩm, nhất là hải sản cao cấp, duy trì ở mức cao.