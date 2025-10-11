Giá bạc hôm nay 11-10: Lập kỷ lục mới, người mua bạc lãi gần 80% từ đầu năm

Không phải giá vàng, bạc mới là kim loại quý đang biến động mạnh – gây bất ngờ cho thị trường và giới đầu tư khi liên tục lập những mốc đỉnh mới.

Giá bạc thế giới phá kỷ lục

Tới sáng nay 11-10, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 49,89 USD/ounce, tăng mạnh gần 2% so với phiên trước. Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, giá bạc có thời điểm lập đỉnh chạm 51 USD/ounce - mốc kỷ lục từ trước tới nay.

Trước đó, giới phân tích dự báo giá bạc có thể lên tới 50 USD/ounce so nhu cầu kênh đầu tư trú ẩn an toàn và nhu cầu cho sản xuất công nghiệp gia tăng mạnh mẽ.

Giá bạc cũng tăng nhanh hơn giá vàng từ đầu năm tới nay, khi vàng tăng khoảng 50% trong khi bạc tăng tới 70%.

Giá bạc tăng mạnh thời gian qua

Đà tăng mạnh mẽ của giá bạc thế giới cũng thúc đẩy giá bạc trong nước đi lên.

Giá bạc trong nước tăng gần 80%

Hiện, bạc thương hiệu Sacombank-SBJ được niêm yết trong khoảng 1,944 – 1,989 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng tới 30.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Bạc Phú Quý được niêm yết ở mức 1,908 triệu đồng/lượng mua vào và 1,967 triệu đồng/lượng bán ra.

Các thương hiệu khác cũng giao dịch bán ra bạc xấp xỉ 2 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong một tuần, giá bạc trong nước đã tăng hơn 6,3%, và nếu tính trong vòng một năm, mức tăng lên tới 79%, điều chưa từng có từ trước đến nay.

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1,58 triệu đồng/lượng. Tính ra, giá bạc trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 25%.

Giá bạc liên tục đi lên