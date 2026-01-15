Gen Z tiết lộ 3 thói quen 'điên rồ' giúp tiết kiệm 3,5 tỷ đồng ở tuổi 26

Ở tuổi 26, Hannah Bevington (sống tại Warwickshire, Anh) đã tích lũy được hơn 100.000 bảng Anh (khoảng 3,5 tỷ đồng). Con số này càng khiến nhiều người bất ngờ hơn khi biết mức lương khởi điểm của cô chỉ khoảng 20.000 bảng/năm (hơn 700 triệu đồng), từ công việc bán lẻ tại quầy mỹ phẩm.

Trên mạng xã hội, Hannah thường xuyên chia sẻ hành trình quản lý tài chính và những “mẹo lạ” giúp cô đạt cột mốc đáng mơ ước này.

Hiện Hannah làm trong lĩnh vực marketing, đảm nhiệm vai trò quản lý mạng xã hội. Tài khoản của cô (@hannahbevington) thu hút khoảng 30.000 người theo dõi, chủ yếu là người trẻ muốn học cách tiết kiệm và đầu tư. Trong một video đạt hơn 102.000 lượt xem và 7.000 lượt thích, Hannah công khai ba thói quen lập dị nhưng hiệu quả, giúp cô xây dựng nền tảng tài chính vững chắc ngay từ rất sớm.

Hannah Bevington đã tiết kiệm được hơn 100.000 bảng Anh, cô tiết lộ những bí quyết tiết kiệm hàng đầu của mình.

Tiết kiệm từ những đồng lương đầu tiên

Hannah cho biết cô bắt đầu để dành tiền từ khi còn là thiếu niên. Trong giai đoạn 17–20 tuổi, khi làm việc tại quầy mỹ phẩm, mức thu nhập dưới trung bình nhưng cô vẫn đều đặn tiết kiệm khoảng 300 bảng Anh (10 triệu đồng) mỗi tháng. Đến năm 19 tuổi, số tiền dành dụm đã vượt mốc 4.000 bảng Anh (141 triệu đồng).

“Tôi thực sự có động lực nhờ cảm giác an toàn về tài chính mà việc tiết kiệm mang lại. Tôi rất thích cảm giác mình có nền tảng vững chắc ngay từ khi còn nhỏ", Hannah chia sẻ.

Năm 21 tuổi, cô quyết định mang 4.000 bảng Anh đã tích lũy đầu tư vào tài khoản Lifetime ISA. “Đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi và không phải lời khuyên tài chính", Hannah nhấn mạnh, cho biết gần như năm nào cô cũng tiếp tục đóng góp vào tài khoản này và thấy khoản tiền tăng lên rõ rệt theo thời gian.

Tháng 3/2021, Hannah bước vào thị trường chứng khoán. Khoản 100.000 bảng Anh (3,5 tỷ đồng) hiện tại của cô không “nằm yên” trong tài khoản ngân hàng mà được đầu tư hoàn toàn. “Với cả khoản đóng góp của tôi và lợi nhuận từ thị trường, danh mục đầu tư hiện đạt khoảng 100.000 bảng Anh. Mục tiêu của tôi là nâng con số này lên 125.000 bảng Anh (4,4 tỷ đồng) vào cuối năm 2026, nếu thị trường tiếp tục thuận lợi", cô nói.

Một yếu tố quan trọng giúp Hannah tiết kiệm nhanh là sống cùng gia đình cho đến năm 24 tuổi. Nhờ không phải trả tiền thuê nhà hay thế chấp, cô có thể để dành tới 80% thu nhập. Hiện tại, Hannah chưa có con và cũng không phải gánh chi phí lớn, vì vậy cô đều đặn đầu tư khoảng 1.000 bảng Anh (35 triệu đồng) mỗi tháng. Làm việc trong bộ phận bán hàng, cô còn dành toàn bộ tiền hoa hồng để đưa vào chứng khoán.

“Có những tháng tôi đã đầu tư tới 3.000 bảng Anh (105 triệu đồng)", Hannah cho biết. “Tháng 3 này sẽ đánh dấu 5 năm kể từ khi tôi bắt đầu đầu tư. Đây là cuộc chơi dài hạn, không phải giải pháp nhanh chóng. Mục tiêu của tôi luôn là tối đa hóa việc tiết kiệm và đầu tư, trong khi vẫn tận hưởng những điều mình yêu thích".

Hannah khuyến khích mọi người tận dụng các khoản chi tiêu được phân bổ.

Ba thói quen “lập dị” nhưng sinh lời

Trong video lan truyền mạnh trên mạng xã hội, Hannah đã tiết lộ ba thói quen mà cô gọi vui là “điên rồ”, song thực tế lại giúp cô tiết kiệm đáng kể.

Mua hai món giống nhau để bán lại

Khi đi sắm quần áo, Hannah thường mua hai món giống hệt nhau nếu đang trong đợt giảm giá mạnh. Một món để mặc, món còn lại để bán trên nền tảng đồ cũ Vinted.

“Mỗi khi có đợt sale cuối mùa, nếu thấy chiếc áo mình thích và được giảm 50%, tôi sẽ mua nó. Nhưng tôi cũng mua thêm một chiếc nữa chỉ để bán lại trên Vinted", cô nói.

Theo Hannah, sau khi các chương trình giảm giá kết thúc, nhiều người quay lại mua với giá gốc. Lúc đó, cô đăng bán chiếc áo gần bằng giá bán lẻ, chỉ giảm khoảng 10–15%. “Về cơ bản, tôi kiếm được tiền từ chiếc áo bán lại, đủ để bù cho chiếc mình giữ. Thế là chiếc áo tôi mặc gần như miễn phí", Hannah chia sẻ.

Không bao giờ mua hàng giá gốc

Nguyên tắc thứ hai của Hannah là tránh mua bất cứ món đồ nào với giá gốc, dù thích đến đâu. “Zara hay nhiều hãng khác lúc nào cũng có đợt giảm giá. Thực sự không cần thiết phải mua với giá gốc", cô nói.

Thói quen này hình thành từ khi Hannah chưa có nhiều tiền. Cô luôn mua đồ lúc giảm giá mạnh, với suy nghĩ sau này có thể bán lại. “Vì mua rẻ nên khi bán lại, tôi thậm chí còn bán được với giá cao hơn giá mình đã mua. Điều đó thật điên rồ, vì bạn vừa mặc đồ vừa kiếm được lợi nhuận", cô chia sẻ.

Chỉ mua quần áo mới bằng tiền bán đồ cũ

Thói quen thứ ba được Hannah gọi là “điên rồ và tiết kiệm”, tạo một quỹ riêng trong tài khoản Starling, đặt tên là “Vinted”. Tất cả tiền bán đồ cũ đều được đưa vào quỹ này, và đó là nguồn duy nhất cô cho phép mình dùng để mua quần áo mới.

“Tôi không cho phép bản thân mua bất cứ món đồ nào nếu không dùng tiền từ quỹ đó. Nghĩa là, tôi gần như phải bán đồ trong tủ trước rồi mới được mua thêm", Hannah nói.

Cách làm này xuất phát từ việc cô từng không đủ khả năng để liên tục mua sắm, nhưng lại nghiện mua hàng online. Dần dần, nó trở thành một “trò chơi” buộc cô phải cân nhắc, nếu muốn mua món đồ mới thì phải bán thêm vài món không dùng đến.

Hannah nói cô vẫn duy trì thói quen bán đồ trên Vinted cho đến hiện tại. “Nếu không mặc những món đồ đó, tôi thấy rất lãng phí, trong khi hoàn toàn có thể bán đi và dùng tiền mua những món chất lượng tốt hơn, bền hơn", cô nói.

Cô đã từ bỏ thời trang nhanh, hạn chế chạy theo xu hướng và chuyển sang xây dựng tủ quần áo với các món đồ vượt thời gian. Dù phương pháp đã thay đổi, việc bán đồ cũ và ưu tiên chất lượng vẫn là phần quan trọng trong cách Hannah quản lý tiền bạc.

Bí quyết lớn nhất là đặt ra quy tắc nghiêm ngặt

Hành trình tiết kiệm của Hannah bắt nguồn từ môi trường sống khi còn nhỏ. Cô cho biết cha mẹ đã rất cố gắng để sống ở khu vực tốt hơn, với mong muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp cho hai con. Điều đó đồng nghĩa gia đình cô gặp không ít khó khăn về tài chính.

“Việc chứng kiến những trải nghiệm của bố mẹ giúp tôi nhận ra mình muốn tránh rơi vào hoàn cảnh tương tự. Từ năm 17 tuổi, tôi đã sống rất tiết kiệm và giữ chi phí ở mức cực thấp", Hannah nói.

Chính cảm giác bất an về tiền bạc khi còn nhỏ đã thôi thúc cô xây dựng thói quen tiết kiệm sớm, coi đó như “lá chắn” cho tương lai.

Với Hannah, tích lũy không chỉ để có con số đẹp trong tài khoản. “Mục tiêu của tôi là có được sự tự do để giảm giờ làm hoặc nghỉ hưu bán phần vào một ngày nào đó nếu muốn, mà không cảm thấy bị hạn chế về tài chính", cô nói.

Khoản tiền này cũng có thể được dùng cho những cột mốc quan trọng như đặt cọc mua nhà hay tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, trọng tâm lớn nhất, theo Hannah, vẫn là xây dựng sự an toàn và linh hoạt cho bản thân.

Khi được hỏi về lời khuyên quan trọng nhất, Hannah nhấn mạnh vai trò của kỷ luật. Cô thường xuyên xem lại các khoản chi tiêu, theo dõi trong vài tháng để hiểu rõ tiền của mình đang đi đâu. Sau đó, cô áp dụng quy tắc 50/30/20 cho thu nhập hàng tháng (sau thuế, bảo hiểm và đóng góp hưu trí): 50% cho nhu cầu thiết yếu như tiền thuê nhà, hóa đơn, thực phẩm; 30% cho các khoản không thiết yếu như quà tặng, du lịch; và 20% cho tiết kiệm.

Bên cạnh đó, Hannah khuyên nên giữ chi phí ở mức thấp nhất có thể, tránh rơi vào bẫy nợ lãi suất cao như vay mua xe. Theo cô, việc sống cùng gia đình lâu hơn trong độ tuổi 20 đã giúp tiết kiệm được phần lớn thu nhập.

Một nguyên tắc khác là ưu tiên trả tiền cho bản thân trước. Hannah thiết lập lệnh chuyển khoản tự động để tiền tự động chảy vào tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư ngay khi nhận lương. “Ngay cả những khoản nhỏ được tiết kiệm đều đặn cũng có thể tăng lên theo thời gian", cô nói.

Theo Hannah, hiểu rõ tiền bạc của mình, duy trì thói quen tiết kiệm và tìm ra hệ thống phù hợp với lối sống là điều quan trọng nhất. Hành trình của mỗi người đều khác nhau, và đây chỉ là những gì hiệu quả với cá nhân Hannah. Cô nhận ra rằng ngay cả những thói quen nhỏ, như bán đồ không dùng đến, theo dõi chi tiêu và tiết kiệm đều đặn, cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn theo thời gian.