Cây chuối trong làng bỗng xuất hiện hiện tượng lạ, người dân xôn xao "chưa từng thấy bao giờ"

Người dân khẳng định chưa từng thấy hiện tượng lạ của hai cây chuối

Theo The Thaiger đăng tải ngày 15/12/2025, một hiện tượng hiếm gặp liên quan đến cây chuối bất ngờ xuất hiện tại thôn 11, xã Khao Changum, huyện Photharam, tỉnh Ratchaburi (Thái Lan) đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân địa phương. Phía sau căn nhà của ông Thiang Para (76 tuổi), hai cây chuối mọc sát nhau bỗng cho ra những buồng chuối có hình dáng được nhiều người mô tả là "chưa từng thấy trong đời".

Theo ghi nhận, cây chuối đầu tiên dù mới trồng khoảng một năm nhưng đã xuất hiện cùng lúc hai buồng chuối lớn, mọc chồng lên nhau và vươn cao gần tới ngọn. Buồng phía dưới vươn thẳng lên, gần như chạm vào buồng phía trên, tạo nên hình ảnh hiếm gặp trong tự nhiên. Một buồng có số nải rõ ràng, trong khi buồng còn lại lại có rất nhiều nải chen chúc, khó có thể đếm chính xác bằng mắt thường.

(Ảnh: The Thaiger)

Không kém phần kỳ lạ, cây chuối thứ hai mọc dựa vào cây đầu tiên lại cho ra hàng loạt buồng chuối từ giữa thân. Các buồng mọc san sát, dày đặc, khiến nhiều người ví von như thể chuối "phun" ra từ thân cây, hoàn toàn khác với quy luật sinh trưởng thông thường.

Sự khác lạ này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trong thôn. Nhiều người cho biết họ đã sống ở khu vực này hàng chục năm nhưng chưa từng chứng kiến cây chuối nào ra buồng theo cách tương tự.

Từ cây chuối lạ đến những con số được truyền tay trong làng

Chia sẻ với báo chí địa phương, bà Wanna Para (51 tuổi), con gái ông Thiang, cho biết bà là người đầu tiên phát hiện ra hiện tượng này trong lúc dọn dẹp khu vườn. "Tôi sống ở đây nhiều năm nhưng chưa từng thấy cây chuối nào ra buồng như vậy. Cảm giác vừa lạ vừa tò mò", bà nói.

(Ảnh: The Thaiger)

Sau khi báo cho người thân, gia đình ông Thiang đã buộc các dải vải ba màu quanh thân cây là một nghi thức quen thuộc trong tín ngưỡng dân gian Thái Lan nhằm bày tỏ sự tôn kính và cầu mong điềm lành. Trong lúc thắp hương, bà Wanna cho rằng mình nhìn thấy những con số hiện lên trong làn khói và coi đó là dấu hiệu may mắn.

Từ hình dáng, vị trí và số lượng buồng chuối, mỗi người đến xem lại có cách suy đoán khác nhau. Có người nhìn ra các cặp số quen thuộc, có người ghép thành dãy số dài hơn, tùy theo góc nhìn và niềm tin cá nhân. Không khí quanh khu vườn vì thế trở nên nhộn nhịp, pha trộn giữa sự tò mò trước hiện tượng tự nhiên và niềm tin tâm linh vốn ăn sâu trong đời sống nông thôn.

(Ảnh: The Thaiger)

Dù đến nay chưa có bất kỳ lý giải khoa học chính thức nào về nguyên nhân khiến hai cây chuối ra buồng bất thường, hiện tượng này vẫn được người dân địa phương xem là một "điềm lạ". Với họ, câu chuyện không chỉ dừng lại ở sự hiếu kỳ, mà còn phản ánh rõ nét sự giao thoa giữa tự nhiên và tín ngưỡng trong sinh hoạt thường ngày.

Bất kể kết quả kỳ bốc thăm ra sao, những cây chuối đặc biệt ở Ratchaburi vẫn đang trở thành tâm điểm chú ý, cho thấy cách mà những điều khác thường trong tự nhiên có thể nhanh chóng trở thành câu chuyện chung của cả cộng đồng.