Chốt giá vàng hôm nay ngày 27/6 tiếp đà tăng rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 27/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 27/6 tăng giá vàng miếng lên mức 148,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 27/6, giá vàng trong nước ngày 27/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 27/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 27/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 27/6, tiếp tục tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/6, tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 27/6, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 145,5 –148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 145,4 – 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 144,3 – 148 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 27/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 27/6 tăng với giá vàng giao ngay tăng 27 USD/ounce, lên mức 4.080 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.078 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng giá, tiến gần mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới hồi phục mạnh nhờ đồng USD quay đầu giảm và lực cầu bắt đáy khi giá xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, áp lực lên giá vàng vẫn còn lớn.

Trong ngắn hạn, chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là "đám mây đen" kìm hãm đà tăng của kim loại quý. Dù lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, thị trường vẫn đang phải định giá rủi ro về khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay.

Bất chấp những áp lực hiện hữu, giới chuyên gia nhận định sức hấp dẫn dài hạn của kim loại quý không hề suy giảm. Đáng chú ý, Ngân hàng Bank of America (BofA) vẫn kiên định bảo lưu mục tiêu giá vàng sẽ đạt 6.000 USD/ounce, dù thừa nhận thị trường có thể cần nhiều thời gian hơn để vươn tới mốc này.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.080 USD/ounce (tương đương khoảng 130,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 27/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 27/6, giá vàng ngày 28/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.