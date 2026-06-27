Sau 1/7, người mua có thể tra cứu toàn bộ "lai lịch" một bất động sản trước khi xuống tiền

Ngày 27/6, tại TP Cần Thơ, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đã tổ chức Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026.

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 tại TP Cần Thơ. Ảnh: H.X

Tham dự sự kiện, bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, theo dự kiến, khoảng 1/7 tới, Bộ Xây dựng hoàn thành hệ thống thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản và đưa vào vận hành.

Theo bà Hằng, hệ thống thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản sẽ quản lý được thông tin pháp lý về một bất động sản, kể từ thời điểm được đầu tư cho đến khi giao dịch thông qua mã định danh riêng.

Như vậy, hệ thống sẽ tạo ra một thị trường bất động sản minh bạch. Lúc này, chủ đầu tư, doanh nghiệp, người dân tham gia thị trường sẽ có một kênh thông tin chính xác.

"Nhìn vào hệ thống, chúng ta có thể nhìn thấy được hết bức tranh toàn cảnh của thị trường hiện nay thế nào, giá ra sao đối với một bất động sản. Từ đó, dễ dàng đưa ra những nhận định cũng như quyết định trước khi tham gia thị trường", bà Hằng nói.

Bà Hằng nhận định, hệ thống thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản sẽ góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ, thổi giá trên thị trường.

Các đại biểu phát biểu, trao đổi tại Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026. Ảnh: H.X

Về thị trường bất động sản hiện nay, TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng, bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ phát triển mới.

Theo ông Thành , có 3 động lực chính thúc đẩy thị trường bất động sản gồm: Sắp xếp đơn vị hành chính gắn với quy hoạch mới; hoàn thiện thể chế, chính sách; sự thay đổi trong tư duy của cơ quan quản lý, doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư.

Ông Thành còn cho biết, việc đẩy mạnh đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược như cao tốc, đường sắt, cảng biển, logistics, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do... sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng cho thị trường bất động sản trong những năm tới.

Theo ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VARS, thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ phát triển mới, với những yêu cầu cao hơn về chuẩn mực, tính chuyên nghiệp và khả năng thích ứng.

Sau 1/7, người mua có thể tra cứu toàn bộ "lai lịch" một bất động sản trước khi xuống tiền. Ảnh: H.X

Còn ông Dương Quốc Thủy, Phó Chủ tịch VARS, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Cần Thơ thì cho biết, dòng tiền vào bất động sản đang dịch chuyển theo hướng thận trọng hơn, ưu tiên các sản phẩm có khả năng khai thác thực thay vì đầu cơ, lướt sóng.

Riêng đối với bất động sản khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ông Thủy dự báo, 3 phân khúc tiếp tục thu hút dòng tiền, gồm căn hộ chung cư tại các trung tâm hành chính mới, đất nền có pháp lý minh bạch và bất động sản công nghiệp.

Theo nhiều ý kiến, bức tranh bất động sản hiện nay đã thay đổi nhiều khi mặt bằng lãi suất tăng, áp lực lạm phát, chi phí xây dựng gia tăng và hành lang pháp lý ngày càng siết chặt.

Điều này buộc nhà đầu tư chuyển từ tư duy lướt sóng sang tìm kiếm những tài sản có khả năng tạo dòng tiền ổn định, pháp lý minh bạch và giá trị khai thác thực.