Từ 21/8, người dân được mua hàng hoá miễn thuế ở đâu?

Câu hỏi

Ông Đỗ Văn Sơn (phường Long Biên, Hà Nội) hỏi về việc mua hàng miễn thuế ở đâu và giao dịch bán hàng miễn thuế theo quy định mới nhất hiện nay?

Trả lời

Luật sư Ma Văn Giang, Văn phòng luật sư Nam Hồng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết, hàng miễn thuế là các sản phẩm không phải chịu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng (VAT) tại quốc gia bán. Những mặt hàng này được bày bán chủ yếu tại các cửa hàng miễn thuế trong khu vực cách ly của sân bay quốc tế, cảng biển hoặc cửa khẩu dành cho khách chuẩn bị xuất cảnh.

Ngày 07/7/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định 273/2026/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 21/8/2026.

Cụ thể, Điều 6 Nghị định 273/2026/NĐ-CP quy định định lượng mua hàng miễn thuế như sau: Người xuất cảnh, quá cảnh, người chờ xuất cảnh quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này hoặc hành khách trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này được mua hàng miễn thuế không hạn chế số lượng và trị giá nhưng phải tự chịu trách nhiệm về thủ tục và định lượng để nhập khẩu vào nước nhập cảnh.

Hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam, người nhập cảnh quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 Nghị định này được mua hàng miễn thuế theo định mức quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định này được mua hàng miễn thuế theo định lượng quy định tại Điều 5 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trường hợp mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế thì áp dụng định mức như đối với người xuất cảnh, nhập cảnh.

Hàng hoá miễn thuế được bày bán chủ yếu tại các cửa hàng miễn thuế trong khu vực cách ly của sân bay quốc tế, cảng biển hoặc cửa khẩu dành cho khách chuẩn bị xuất cảnh. Ảnh: D.V.

Đối tượng quy định tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 5 Nghị định này được mua hàng miễn thuế phục vụ cho nhu cầu cá nhân, nhu cầu sinh hoạt chung của thuyền viên trên tàu biển chạy tuyến quốc tế trong thời gian tàu biển neo đậu tại cảng biển Việt Nam, định mức mỗi thuyền viên trong một lần tàu neo đậu tại cảng biển Việt Nam như sau:

Rượu từ 20 độ trở lên 1,5 lít hoặc rượu dưới 20 độ 2,0 lít; hoặc đồ uống có cồn, bia là 3,0 lít. Đối với rượu nguyên chai, bình, lọ, can (sau đây viết tắt là chai) có dung tích lớn hơn dung tích quy định định mức tại điểm a khoản 4 Điều này nhưng không vượt quá 01 lít thì được miễn thuế cả chai. Trường hợp vượt quá 01 lít thì phần vượt định mức phải nộp thuế theo quy định của pháp luật; Thuốc lá điếu 200 điếu hoặc thuốc lá sợi 250 gam hoặc xì gà 20 điếu.

Đối tượng quy định tại điểm c khoản 5 Điều 5 Nghị định này được mua hàng miễn thuế không hạn chế về số lượng và trị giá để sử dụng trên tàu ngoài lãnh hải Việt Nam sau khi tàu xuất cảnh.

Như vậy theo luật sư Giang, từ 21/8/2026, định lượng mua hàng miễn thuế được áp dụng theo từng đối tượng như sau:

Người xuất cảnh, quá cảnh, người chờ xuất cảnh và hành khách trên chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ Việt Nam: Được mua hàng miễn thuế không hạn chế số lượng và trị giá, nhưng phải tự chịu trách nhiệm về thủ tục và định lượng nhập khẩu vào nước nhập cảnh.

Hành khách trên chuyến bay quốc tế đến Việt Nam và người nhập cảnh: Được mua hàng miễn thuế theo định mức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 273/2026/NĐ-CP: Được mua hàng miễn thuế theo định lượng quy định tại Điều 5 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Trường hợp mua tại cửa hàng miễn thuế trong cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế thì áp dụng định mức như người xuất cảnh, nhập cảnh.

Thuyền viên trên tàu biển chạy tuyến quốc tế (điểm a, b khoản 5 Điều 5 Nghị định 273/2026/NĐ-CP): Mỗi lần tàu neo đậu tại cảng biển Việt Nam được mua miễn thuế tối đa 1,5 lít rượu từ 20 độ trở lên hoặc 2 lít rượu dưới 20 độ hoặc 3 lít bia/đồ uống có cồn; 200 điếu thuốc lá hoặc 250 gam thuốc lá sợi hoặc 20 điếu xì gà.

Đối tượng quy định tại điểm c khoản 5 Điều 5 Nghị định 273/2026/NĐ-CP: Được mua hàng miễn thuế không hạn chế số lượng và trị giá để sử dụng trên tàu ngoài lãnh hải Việt Nam sau khi tàu xuất cảnh.

Ngoài ra, Điều 47 Luật Hải quan 2014 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế như sau: Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế.

Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế được quy định như sau: Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế phải được lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế đáp ứng yêu cầu giám sát hải quan.

Thời hạn lưu giữ hàng hóa không quá 12 tháng kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan. Trường hợp có lý do chính đáng thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế gia hạn một lần không quá 12 tháng;

Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan từ khi làm thủ tục hải quan đến khi được bán, được xuất khẩu hoặc được xử lý theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế nếu chuyển tiêu thụ nội địa thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu.