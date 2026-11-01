Con đặc sản ăn cám lợn, chuối chín, đu đủ, giá bán tới 28 triệu đồng/cặp ở tỉnh Lạng Sơn

Chi phí thức ăn nuôi chồn mốc (chồn hương, cầy hương) chỉ từ 1.500-2.000 đồng/con/ngày

Trước khi phát triển mô hình nuôi chồn mốc, gia đình chị Vũ Thị Thu Hương ở xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn (địa phận huyện Bắc Sơn cũ) chủ yếu làm nghề trồng rừng.

Tuy nhiên, do thời gian thu hoạch kéo dài, thu nhập chưa cao, chị Hương bắt đầu tìm hướng phát triển kinh tế mới phù hợp với điều kiện địa phương.

Năm 2015, sau khi tìm hiểu thị trường, gia đình chị Hương quyết định mua 20 con chồn mốc về nuôi thử nghiệm.

Do chưa có nhiều kinh nghiệm, chị vừa chăm sóc, vừa theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển và khả năng sinh sản của đàn chồn.

Giai đoạn 2017-2018, chị Hương tiếp tục tìm hiểu các mô hình chăn nuôi trên mạng, đồng thời đến một số tỉnh miền Trung, miền Nam để tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại các trang trại nuôi chồn hương, chồn mốc.

Sau hơn 10 năm nuôi chồn mốc (chồn hương, cầy hương), kinh tế gia đình chị Hương đã khá giả hơn. Ảnh: NVCC.

Qua những chuyến tham quan thực tế, chị Hương nhận thấy chồn mốc có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu Lạng Sơn và không quá khó chăm sóc nếu nắm vững kỹ thuật.

Năm 2019, gia đình chị quyết định đầu tư mở rộng trang trại. Đến năm 2026, sau hơn 10 năm gắn bó với nghề, tổng đàn chồn mốc của gia đình đã tăng từ 20 con ban đầu lên gần 2.000 con.

Chia sẻ về kinh nghiệm chăn nuôi, chị Hương cho biết: “Chồn mốc là loài động vật hoang dã dễ nuôi, sức đề kháng tốt và ít khi bị bệnh nếu giữ gìn vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Khác với suy nghĩ của nhiều người về chi phí chăn nuôi đắt đỏ, thức ăn của chồn mốc lại rất bình dân và dễ kiếm”.

“Chồn mốc chủ yếu ăn cám lợn kết hợp bổ sung các loại hoa quả ngọt sẵn có tại địa phương như chuối, đu đủ. Chi phí thức ăn trung bình chỉ khoảng 1.500-2.000 đồng/con/ngày”- chị Hương cho biết thêm.

Để chăm sóc đàn chồn gần 2.000 con, gia đình chị Hương bố trí trang trại thành 5 khu chuồng riêng biệt, mỗi khu rộng khoảng 400m².

Các ô chuồng cao khoảng 1,2m, được thiết kế không gian để chồn leo trèo, vận động và lắp đặt hệ thống cung cấp nước uống tự động.

Hiện trang trại cung cấp ra thị trường cả chồn giống và chồn thương phẩm. Theo chị Hương, mỗi con chồn mẹ sinh sản khoảng 2 lứa/năm, mỗi lứa từ 2-4 con.

Mỗi lứa chồn mốc đẻ từ 2-4 con. Ảnh: NVCC

Chồn con nuôi khoảng 4 tháng có thể xuất bán làm giống, trong khi chồn thương phẩm cần nuôi trên một năm.

Theo tính toán của chị Hương, trung bình mỗi con chồn mẹ có thể mang lại thu nhập khoảng 20 triệu đồng/năm.

Giá chồn thương phẩm hiện dao động từ 1,3-1,4 triệu đồng/kg, có thời điểm vượt 2 triệu đồng/kg.

Chồn giống được bán với giá từ 14-28 triệu đồng/cặp, tùy theo tháng tuổi.

Năm 2025, trang trại của gia đình chị Hương xuất bán khoảng 1.000 con chồn các loại. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, gia đình đã bán hơn 200 con chồn giống và chồn thương phẩm, tạo nguồn thu nhập ổn định.

Nuôi chồn mốc phải bảo đảm nguồn gốc hợp pháp

Trang trại chồn mốc của chị Vũ Thị Thu Hương hiện tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương với mức thu nhập trên 11 triệu đồng.

Theo chị Hương, thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng, khách hàng từ nhiều địa phương tìm đến trang trại để đặt mua chồn giống và chồn thương phẩm.

Ngoài cung cấp con giống, chị Hương còn hướng dẫn người mua về kỹ thuật xây dựng chuồng trại, chăm sóc, tiêm phòng và hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn.

Hằng ngày, chị Hương kiểm tra sức khỏe và theo dõi quá trình phát triển của đàn chồn mốc. Ảnh: NVCC.

Do chồn mốc thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, gia đình chị Hương chú trọng thực hiện các quy định pháp luật trong quá trình chăn nuôi.

Theo chị Hương, cơ sở được lực lượng chức năng, đặc biệt là Kiểm lâm địa phương, hướng dẫn thủ tục đăng ký nuôi, cấp mã số cơ sở nuôi, kiểm soát dịch bệnh và tiêm phòng định kỳ.

Trang trại của gia đình chị Hương đã được cấp mã số cơ sở nuôi. Khi xuất bán chồn giống và chồn thương phẩm, gia đình thực hiện các thủ tục về bảng kê lâm sản, kiểm dịch thú y và hồ sơ nguồn gốc theo quy định.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn, cho biết: “Theo quy định, đối với hoạt động nuôi loài động vật nguy cấp, quý, hiếm sẽ cần phải được cấp mã số cơ sở nuôi trước khi nuôi. Do đó, việc kiểm tra, xác minh nguồn gốc hợp pháp của loài nuôi tại các cơ sở sẽ được Chi cục Kiểm lâm chú trọng thực hiện tại khâu hậu kiểm”.

“Chủ cơ sở nuôi chịu trách nhiệm về nguồn gốc hợp pháp của loài đăng ký nuôi; sau khi được cấp mã số cơ sở nuôi, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày đưa động vật về cơ sở nuôi, chủ cơ sở phải gửi thông báo và gửi bản sao hồ sơ nguồn gốc động vật nuôi đến Hạt Kiểm lâm sở tại để theo dõi, quản lý”- ông Hưng cho hay.