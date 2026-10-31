Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng thế giới liên tục giảm sâu

Giá vàng trong nước giảm nhẹ

Trước giờ mở cửa phiên sáng 25/9, giá vàng trong nước biến động nhẹ so với phiên trước đó.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu niêm yết ở mức 141,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được các thương hiệu điều chỉnh giảm nhẹ ở cả hai chiều mua vào - bán ra trong phiên sáng 24/9. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn Kim Gia Bảo được giao dịch quanh mức 14,16 triệu đồng/chỉ ở chiều mua vào và 14,56 triệu đồng/chỉ ở chiều bán ra, tương đương 141,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

DOJI cũng điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn xuống còn 14,12 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 14,52 triệu đồng/chỉ bán ra, tương đương 141,2 – 145,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Trái lại, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 14,09 - 14,39 triệu đồng/chỉ chiều mua vào - bán ra, tương đương 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra, giữ nguyên so với phiên trước đó.

Giá vàng thế giới giảm không ngừng

Khảo sát vào rạng sáng 25/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.248,17 USD/ounce, giảm 34,12 USD/ounce, tương đương mức giảm 0,8% trong vòng 24 giờ. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện đang ở mức 135,1 triệu đồng/lượng.

Sau khi xác lập đỉnh cao lịch sử tại 5.589,38 USD/ounce vào ngày 28/1, giá kim loại quý trên thị trường quốc tế đã bước vào nhịp hạ nhiệt mạnh, lùi về giao dịch xoay quanh mốc 4.265 USD/ounce tính đến ngày 24/9, theo dữ liệu từ GoldPrice. Đà điều chỉnh sâu này đang buộc giới phân tích Phố Wall phải tái định giá lại quỹ đạo dài hạn của thị trường vàng.

Trong báo cáo mới nhất đăng tải trên Investing.com, Bernstein Research đã thu hút sự chú ý của thị trường khi quyết định cắt giảm dự báo giá vàng dài hạn cho mốc năm 2030 từ 6.100 USD giảm xuống còn 5.600 USD/ounce.

Lý giải về động thái này, chuyên gia phân tích Bob Brackett tại Bernstein Research nhấn mạnh việc hạ dự báo hoàn toàn xuất phát từ sự dịch chuyển của mặt bằng lãi suất chứ không phản ánh sự suy yếu của thị trường vàng vật chất. Do vàng là loại tài sản không tạo ra lợi tức định kỳ, sự bứt phá của lãi suất và lợi suất thực trên thị trường tài chính đã làm gia tăng đáng kể chi phí cơ hội đối với các nhà đầu tư nắm giữ kim loại quý thay vì gửi tiết kiệm hay sở hữu trái phiếu.

Cục diện chính sách tiền tệ đã ghi nhận sự đảo chiều nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn. Nếu như đầu năm 2026, thị trường vẫn đồng thuận với kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành 1 đến 2 đợt giảm lãi suất, thì đến nay kỳ vọng đã hoàn toàn xoay trục sang khả năng Fed sẽ kích hoạt 2 đến 3 đợt tăng lãi suất vào năm 2027. Quyết định thắt chặt tiền tệ gần nhất của Fed vào ngày 16/9 đã củng cố thêm cho xu hướng này.

Hệ quả là lợi suất thực tế đã vọt lên mức khoảng 2,7%, bỏ xa cột mốc 1,7% ghi nhận hồi đầu tháng 3. Tại thời điểm công bố báo cáo, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch sát mốc 4,9%, trong khi lợi suất trái phiếu chống lạm phát (TIPS) cùng kỳ hạn neo ở mức 2,6%.

"Động thái điều chỉnh này đơn thuần phản ánh sự gia tăng của lợi suất thực, hoàn toàn không xuất phát từ lực cầu vàng vật chất bị suy yếu", ông Brackett khẳng định trên Investing.com. Vị chuyên gia cho rằng vàng vẫn duy trì cấu trúc tăng giá dài hạn, song hành trình tiến về các cột mốc mục tiêu dự báo sẽ đòi hỏi nhiều thời gian hơn so với các kịch bản tính toán ban đầu.