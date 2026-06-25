Bỏ việc ở phố về quê trồng xương rồng, 9X Đà Nẵng thu hàng trăm triệu đồng/năm

Lập nghiệp ở quê từ niềm đam mê cây xương rồng

Trò chuyện cùng PV Dân Việt, chị Nguyễn Huỳnh Ý Nhy cho biết: Tốt nghiệp Đại học Nông Lâm TP.HCM, chị Nhy từng có thời gian làm việc trong ngành thủy sản tại khu vực miền Tây Nam Bộ. Cuộc sống khi đó khá ổn định, nhưng trong lòng chị luôn đau đáu mong muốn tìm một hướng đi riêng.

Năm 2018, hai vợ chồng quyết định trở về quê. Những ngày đầu, cả hai tiếp tục xin vào làm tại các doanh nghiệp địa phương trong lúc tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế lâu dài.

Mô hình trồng xương rồng ngoại của chị Nguyễn Huỳnh Ý Nhy ở xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.H.

“Chúng tôi luôn nghĩ rằng khởi nghiệp phải xuất phát từ đam mê thực sự. Nếu chỉ chạy theo phong trào thì rất khó đi đường dài”, chị Nhy nói.

Nói về hành trình khởi nghiệp chị Nhy chia sẻ, niềm yêu thích xương rồng đến với chị từ năm 2013. Bị cuốn hút bởi vẻ đẹp độc đáo của những loài cây nhỏ bé nhưng đầy sức sống, chị bắt đầu tìm hiểu kiến thức, sưu tầm giống và học cách chăm sóc nhiều chủng loại khác nhau.

Trong thời gian làm việc ở miền Tây, vợ chồng chị có cơ hội tiếp cận nhiều nhà vườn lớn, từ đó học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc và nhân giống cây cảnh. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp họ tự tin bắt tay vào con đường khởi nghiệp.

Sau 8 năm kiên trì theo đuổi đam mê, chị Nhy đã sở hữu vườn xương rồng với hàng trăm chủng loại khác nhau và số lượng lên tới hàng nghìn chậu. Ảnh: T.H.

Ban đầu, vợ chồng chị chỉ mua một số giống xương rồng về trồng thử nghiệm. Sau đó, quy mô được mở rộng dần với nhiều giống bản địa và ngoại nhập. Tuy nhiên, hành trình khởi nghiệp không hề dễ dàng như tưởng tượng.

Nhiều lứa cây quý vừa nhập về đã chết hàng loạt do chưa thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương. Có những giống có giá trị cao được nhập từ nước ngoài, chăm sóc suốt nhiều năm nhưng vẫn không ra hoa như mong muốn.

Những thất bại liên tiếp khiến nguồn vốn đầu tư hao hụt đáng kể. Có thời điểm, vợ chồng chị rơi vào trạng thái chán nản khi công sức và tiền bạc bỏ ra chưa mang lại kết quả như kỳ vọng.

Theo chị Nhy, đối với cây xương rồng thì phương pháp chăm sóc là rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa. Ảnh: T.H.

“Có lúc chúng tôi muốn dừng lại vì thất bại quá nhiều. Nhưng nghĩ đến quãng thời gian đã bỏ ra, cả hai lại động viên nhau cố gắng thêm một lần nữa”, chị Nhy nhớ lại.

Không chấp nhận bỏ cuộc, hai vợ chồng tiếp tục nghiên cứu đặc tính từng giống cây, điều chỉnh phương pháp chăm sóc, học hỏi kinh nghiệm từ các nhà vườn trong và ngoài nước để nâng cao tỷ lệ sống và chất lượng cây giống.

Sau gần 8 năm kiên trì theo đuổi đam mê, khu vườn xương rồng của gia đình chị Nhy đã phát triển mạnh mẽ với hàng trăm chủng loại khác nhau và số lượng lên tới hàng nghìn chậu.

Khu nhà vườn xương rồng ngoại của chị Nhy rộng hơn 800m². Ảnh: T.H.

Trong đó có nhiều dòng xương rồng được giới chơi cây cảnh săn đón như Astrophytum, Gymnocalycium, Lobivia hay Echinopsis. Đây đều là những giống có hình dáng độc đáo, màu sắc đẹp và giá trị kinh tế cao.

Bán xương rồng cảnh qua mạng, thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Chị Nhy cho biết, để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe, gia đình chị mạnh dạn đầu tư gần nửa tỷ đồng xây dựng hệ thống nhà kính, giàn che, khu gieo ươm và hệ thống tưới tự động hiện đại.

Sức hút, vẻ đẹp của loài cây này khiến người nhìn phải ngẩn ngơ. Ảnh: T.H.

Mỗi dòng xương rồng có tốc độ sinh trưởng khác nhau. Có giống chỉ mất vài tháng để hoàn thiện nhưng cũng có những loại cần nhiều năm chăm sóc mới cho hoa hoặc đạt được hình dáng mong muốn.

Đặc biệt, để tạo ra những sản phẩm độc bản, chị trực tiếp thực hiện quá trình thụ phấn, thu hạt và gieo ươm. Mỗi lứa cây mới đều được theo dõi trong thời gian dài nhằm chọn lọc màu sắc, hình dáng và đặc tính nổi bật nhất.

Nắm bắt xu hướng người tiêu dùng yêu thích cây cảnh mini để trang trí nhà cửa, văn phòng và không gian sống, chị Nhy đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến như Facebook, Shopee và Zalo.

Vườn xương rồng của chị Nhy có nhiều dòng được giới chơi cây cảnh săn đón như Astrophytum, Gymnocalycium, Lobivia hay Echinopsis... Ảnh: T.H.

Nhờ tận dụng hiệu quả mạng xã hội, sản phẩm của gia đình không chỉ được tiêu thụ tại địa phương mà còn đến tay khách hàng ở nhiều địa phương trên cả nước.

Theo chị Nhy, phần lớn cây xuất vườn có giá từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng. Dù giá trị từng sản phẩm không quá lớn, nhưng nhờ lượng đơn hàng ổn định nên doanh thu vẫn duy trì ở mức khả quan.

Nguồn thu từ vườn xương rồng hiện đạt hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho các thành viên trong gia đình.

Vườn xương rồng đã lại thu nhập ổn định cho chị Nhy hơn 300 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: T.H.

Bà Lê Thị Ánh - Chủ tịch HND xã Phú Thuận nhận xét: Từ những chậu xương rồng nhỏ bé trên vùng đất quê hương, vợ chồng chị Nguyễn Huỳnh Ý Nhy đã xây dựng nên mô hình kinh tế hiệu quả bằng chính niềm đam mê và sự kiên trì. Câu chuyện khởi nghiệp của nữ 9X không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho gia đình mà còn truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ đang ấp ủ ước mơ lập nghiệp.

"Thành công ấy là minh chứng rằng, khi có đủ đam mê, kiến thức và sự bền bỉ, những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất cũng có thể trở thành cơ hội để tạo dựng tương lai. Hội Nông dân xã Phú Thuận luôn khuyến khích những mô hình kinh tế mới, tạo điều kiện hỗ trợ cho các hội viên nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập...”, bà Ánh nói.