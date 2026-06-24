Giá xăng dầu giảm mạnh, sao vật liệu xây dựng không hạ nhiệt mà còn tăng?

Giá nhiên liệu giảm sâu nhưng vật liệu chưa hạ nhiệt

Từ 15h ngày 18/6, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 1.210 đồng/lít xuống còn 20.120 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III giảm 1.310 đồng/lít còn 20.750 đồng/lít. Dầu diesel giảm tới 2.340 đồng/lít xuống còn 23.530 đồng/lít, trong khi dầu mazut giảm 1.920 đồng/kg còn 16.680 đồng/kg.

Nếu so với giai đoạn đỉnh giá trước đây, mức giảm của nhiên liệu là rất đáng kể. Xăng E10 RON 95 hiện thấp hơn khoảng 10.670 đồng/lít so với mức cao nhất 31.420 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 giảm gần 10.000 đồng/lít, còn dầu diesel giảm tới hơn 21.000 đồng/lít so với mức đỉnh gần 45.000 đồng/lít.

Trong điều kiện thông thường, chi phí nhiên liệu giảm sẽ giúp hạ giá thành vận chuyển, từ đó tạo dư địa để giá vật liệu xây dựng đi xuống. Tuy nhiên, diễn biến thực tế trên thị trường lại không diễn ra theo quy luật này.

Theo khảo sát, mặt bằng giá nhiều loại vật liệu vẫn duy trì xu hướng tăng từ 5-10% so với quý trước. Đáng chú ý nhất là nhóm cát xây dựng. Giá cát vàng hiện dao động từ 550.000 - 850.000 đồng/m3, trong khi cát đen ở mức khoảng 220.000 - 250.000 đồng/m3.

Giá cát vàng hiện dao động từ 550.000 - 850.000 đồng/m3, tăng 15% so với quý trước.

Tương tự, giá đá xây dựng cũng chưa có dấu hiệu giảm. Các loại đá xây dựng hiện được giao dịch trong khoảng 342.000 - 750.000 đồng/m3 tùy chủng loại và vị trí cung ứng. Trong đó, các loại đá phổ biến như đá 1x2 và đá 2x4 đang được bán với giá từ hơn 495.000 đến 750.000 đồng/m3 tại nhiều khu vực.

Không chỉ cát và đá, mặt hàng xi măng cũng tiếp tục giữ giá cao. Tại nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng trên phố Khuất Duy Tiến, Hà Nội, giá xi măng đóng bao hiện dao động từ 1,5-2,4 triệu đồng/tấn, trong khi xi măng rời phổ biến từ 1,2-1,8 triệu đồng/tấn tùy thương hiệu và khu vực.

Mức giá này cao hơn 15% so với quý I, khi xi măng rời chủ yếu được giao dịch trong khoảng 1-1,7 triệu đồng/tấn. Điều này cho thấy tác động của việc giảm giá nhiên liệu đến thị trường vật liệu xây dựng vẫn chưa được phản ánh rõ rệt.

Theo các chuyên gia trong ngành, chi phí vận tải chỉ là một cấu phần trong giá thành vật liệu xây dựng. Nguồn cung nguyên liệu, chi phí khai thác, nhân công, logistics, cùng nhu cầu thị trường tăng lên từ các dự án đầu tư công và xây dựng dân dụng cũng là những yếu tố quan trọng giữ mặt bằng giá ở mức cao.

Giá thép vẫn neo cao

Trong những tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp sản xuất thép lớn như Việt Đức, Việt Ý hay Kyoei đã liên tục điều chỉnh tăng giá bán. Có thời điểm, giá thép xây dựng vượt mốc 15 triệu đồng/tấn. Theo một số doanh nghiệp kinh doanh vật liệu, giá thép từ đầu năm đến đầu tháng 6 đã tăng thêm khoảng 350.000 - 600.000 đồng/tấn.

Tuy nhiên, bước sang giữa tháng 6, thị trường ghi nhận đợt giảm giá đầu tiên sau chuỗi tăng kéo dài. Nhiều doanh nghiệp sản xuất thép đã điều chỉnh giảm giá bán đối với thép cuộn và thép thanh vằn.

Giá vật liệu xây dựng vẫn neo ở mức cao. Ảnh minh họa: Nhật Huy.

Tại các đại lý bán lẻ ở Hà Nội, giá thép cuộn giảm khoảng 170.000 đồng/tấn, trong khi thép thanh vằn CB300 giảm khoảng 250.000 đồng/tấn.

Dù vậy, giới chuyên môn cho rằng đây mới chỉ là sự điều chỉnh mang tính ngắn hạn và chưa đủ để tạo ra bước ngoặt đối với thị trường vật liệu xây dựng. Mức giảm hiện nay vẫn khá nhỏ nếu so với mức tăng tích lũy trong nhiều tháng trước đó. Nói cách khác, thép đã giảm nhưng mặt bằng giá chung vẫn đang đứng ở vùng cao.

Nhìn tổng thể, việc giá xăng dầu giảm sâu chưa tạo ra hiệu ứng lan tỏa rõ rệt đối với thị trường vật liệu xây dựng. Trong khi thép bắt đầu xuất hiện xu hướng điều chỉnh giảm, các mặt hàng chủ lực khác như cát, đá, xi măng vẫn duy trì ở mức cao. Điều này đồng nghĩa chi phí xây dựng vẫn là gánh nặng đối với doanh nghiệp, nhà thầu và người dân trong bối cảnh nhu cầu đầu tư, xây dựng tiếp tục gia tăng.