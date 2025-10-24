Victoria Beckham thừa nhận từng dùng túi Louis Vuitton giả

Trong tập phát sóng ngày 22/10 của podcast Call Her Daddy, Victoria Beckham đã trải lòng về gia đình, nhóm nhạc Spice Girls và sự nghiệp thời trang. Khi trò chuyện cùng người dẫn chương trình Alex Cooper, Vic được xem lại loạt ảnh cũ của chính mình để nhìn lại hành trình xây dựng phong cách cá nhân suốt hàng chục năm qua.

Victoria Beckham trong podcast 'Call Her Daddy'.

Khi xem đến bức ảnh chụp cùng ông xã Beckham trên phố Bond ở London, Vic nói: "Đây không phải là túi xách Louis Vuitton. Đây là hàng giả. Và Marc Jacobs, giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton khi đó, đã liên lạc với tôi khi thấy bức ảnh này. Ông ấy kiểu như muốn nói để tôi gửi cho cô một chiếc túi thật. Nó như một lời mỉa mai vậy. Và bạn thấy đấy, tôi không phải lúc nào cũng sang chảnh như bạn nghĩ đâu".

Vic thừa nhận đã dùng một chiếc túi LV giả khi xuất hiện cùng David Beckham trên phố Bond vào năm 2004 - 2005.

Những năm thập niên 2000, Vic nhiều lần được trông thấy sử dụng túi xách LV.

Theo Vogue Anh, năm 2005, Marc Jacobs kể lại lần đầu gặp Victoria Beckham: "Khi chúng tôi làm bộ sưu tập với các hình vẽ graffiti, có một trang bìa báo Anh in hình Posh Spice xách chiếc túi giả. Ngay khi sản xuất xong, chúng tôi đã gửi cho cô ấy một chiếc túi thật. Tôi không ngờ mục tiêu của mình lại là để Posh Spice xách một chiếc túi Louis Vuitton xịn. Thật buồn cười".

Nhà thiết kế cũng nói, từ đó, anh và nữ ca sĩ dần trở nên thân thiết. Vic sau này xuất hiện thường xuyên trong những chiến dịch quảng cáo cho Louis Vuitton và nhiều lần song hành cùng Marc trên thảm đỏ các sự kiện thời trang.

Trong chương trình podcast, cựu thành viên nhóm Spice Girls cũng trải lòng về cách cô vượt qua tin đồn chồng ngoại tình, nói về chứng rối loạn ăn uống từng đối mặt ngày trẻ. Victoria cũng nói về mối quan hệ gắn bó trong gia đình, con cái nhưng bỏ qua tin đồn mâu thuẫn với con trai cả Brooklyn Beckham và con dâu Nicola Peltz.

Vợ chồng nhà thiết kế thời trang và các con trong buổi ra mắt phim tài liệu 'Victoria Beckham' hôm 9/10 ở London, Anh.

Victoria Beckham sinh năm 1974, nổi tiếng với tư cách là một trong những thành viên của nhóm nhạc đình đám một thời tại Anh - Spice Girls. Sau khi nhóm tan rã, Victoria hoạt động solo và lấn sân sang mảng thời trang, hiện chủ yếu kinh doanh mỹ phẩm. Năm 1999, Victoria làm đám cưới với cựu tiền vệ David Beckham sau hai năm hẹn hò. Cặp sao người Anh có bốn con: Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper. Gần đây, gia đình nhà Becks cũng thu hút sự chú ý truyền thông bởi rạn nứt với vợ chồng con trai cả.