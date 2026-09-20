Dừng cấp sổ đỏ, tách thửa đất trong vùng quy hoạch đại lộ ven sông Hồng

Sau khi liên danh nhà đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được tinh gọn chỉ còn ba cái tên Đại Quang Minh, THACO và Hòa Phát cùng tổng vốn đầu tư được điều chỉnh giảm từ khoảng 855.000 tỷ xuống gần 737.000 tỷ đồng, một trong những xã nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của dự án vừa phát đi động thái đáng chú ý.

Cụ thể, UBND xã Mê Linh thông báo tạm ngừng tiếp nhận, xử lý mọi hồ sơ hành chính liên quan đến biến động đất đai đối với các thửa đất nằm trong ranh giới quy hoạch tuyến đại lộ (tỷ lệ 1/500).

Các loại thủ tục bị "đóng băng" khá rộng: Tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp mới hoặc cấp đổi sổ đỏ và những thủ tục khác có tính chất tương tự.

Xã Mê Linh tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tách thửa, cấp sổ đỏ đối với đất nằm trong chỉ giới quy hoạch từ ngày 17/9/2026.

Lý do được địa phương đưa ra là thời điểm này trùng với đợt cao điểm lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000) và phương án hướng tuyến của trục đại lộ. Nói cách khác, chính quyền xã muốn tránh tình trạng đất đai biến động ngay trong lúc quy hoạch còn đang được góp ý, dễ phát sinh tranh chấp hoặc gây khó cho việc điều chỉnh sau này.

Quyết định có hiệu lực từ 17/9/2026.

Về mặt tổ chức thực hiện, Điểm hỗ trợ dịch vụ công số của xã được giao nhiệm vụ trực tiếp giải thích cho người dân và doanh nghiệp khi họ đến làm thủ tục mà bị từ chối tiếp nhận. Phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã cùng các trưởng thôn sẽ đảm nhận việc truyền thông rộng rãi qua hệ thống loa truyền thanh và các cuộc họp dân, trong khi công an xã được yêu cầu theo sát tình hình để giữ ổn định an ninh trật tự trong quá trình triển khai.

Về quy mô, dự án trải dài khoảng 80 km, tổng diện tích hơn 11.000 ha, trong đó có tới 3.300 ha dành cho công viên cảnh quan và khu vui chơi giải trí, còn lại hơn 2.100 ha phục vụ giải phóng mặt bằng và tái thiết đô thị.

Dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.