Quy hoạch sông Hồng, hồ Hoàn Kiếm hút cả nghìn người đến tìm hiểu ngay ngày đầu

Sáng 7/9/2026, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hồng Hà tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 tại 5 điểm niêm yết trên địa bàn.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại điểm niêm yết số 10 Chương Dương Độ cho thấy, từ sáng sớm, người dân đã có mặt để xem thông tin quy hoạch.

Đại diện UBND phường Hồng Hà cho biết, chỉ trong sáng 7/9, đã có hơn 1.000 người dân đến tìm hiểu nội dung quy hoạch. Nhiều người dân đã để lại ý kiến trực tiếp tại điểm niêm yết.

Việc tổ chức lấy ý kiến công dân được thực hiện trên cơ sở công khai, dân chủ với sự hỗ trợ tích cực của 5 Tổ công tác do lãnh đạo phường phụ trách. Cùng với đó là sự tham gia của cán bộ, công chức và các lực lượng cơ sở có liên quan.

Ông Đỗ Văn Hưng (tổ 7 Chương Dương, phường Hồng Hà) cho biết gia đình thuộc diện phải di dời. Theo ông, mức bồi thường dự kiến cao hơn giá quy định là chính sách tạo thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, ông mong muốn được bố trí tái định cư bằng đất do gia đình đã sinh sống lâu năm tại nhà riêng và chưa quen điều kiện ở chung cư.

Sáng cùng ngày, phường Hoàn Kiếm phối hợp với phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận), tỷ lệ 1/2.000; đồng thời lấy ý kiến đối với một phần Quy hoạch phân khu H1-1C kết hợp phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhằm cải tạo, chỉnh trang và tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận﻿.

Tại địa chỉ niêm yết 126 Hàng Trống (phường Hoàn Kiếm), người dân có mặt từ 8h sáng để đến tìm hiểu nội dung quy hoạch. Nhiều người cẩn thận chụp lại từng phối cảnh quy hoạch.

Sống tại số 40B Lê Thái Tổ gần 50 năm, bà Nguyễn Thị Phúc (nhà sát khu vực Báo Hà Nội Mới) bày tỏ sự đồng tình với chủ trương điều chỉnh quy hoạch. Theo bà, hồ Hoàn Kiếm là không gian có giá trị đặc biệt, vì vậy việc chỉnh trang, cải tạo là cần thiết để phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Địa điểm niêm yết thông tin quy hoạch trên phố Đinh Tiên Hoàng

Ông Trần Văn Thành (sinh sống tại 11B Tông Đản từ năm 1990) cũng khẳng định sự ủng hộ đối với quy hoạch. Ông Thành chia sẻ, một số khu vực quanh hồ đã xuống cấp, thiếu đồng bộ; ông kỳ vọng việc cải tạo sẽ góp phần chỉnh trang không gian, tạo diện mạo khang trang và đồng bộ hơn cho khu vực hồ Hoàn Kiếm.