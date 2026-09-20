Trung Quốc phát hiện măng tươi tẩm hóa chất để bảo quản lâu

Ngày 18/9, Cục Quản lý Giám sát Thị trường thành phố Thanh Viễn cho biết đã phối hợp với công an và cơ quan nông nghiệp kiểm tra sau khi mạng xã hội xuất hiện video tố cáo các điểm chế biến dùng lưu huỳnh hun măng.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy nội dung phản ánh là có cơ sở. Nhà chức trách đã niêm phong nguyên liệu và sản phẩm tại các cơ sở vi phạm, trong khi công an áp dụng biện pháp xử lý đối với những người liên quan. Vụ việc tiếp tục được điều tra, đồng thời số măng đưa đi phân phối đang được khẩn cấp truy xuất.

Sự việc thu hút chú ý sau khi blogger có biệt danh Yu Lie Qi Ge, người từng điều tra vụ bắp cải bị nhúng dung dịch chứa formaldehyde, đăng video ghi lại quá trình theo dõi các điểm chế biến măng tại Thanh Viễn.

Blogger Yu Lie Qi Ge đăng video vạch trần việc hun măng với lưu huỳnh để măng tươi lâu và có màu đẹp. Ảnh: Douyin

Theo The Paper, blogger cho biết nhận được tin báo từ một người dân rằng lượng lớn măng được hun bằng lưu huỳnh trước khi vận chuyển ra ngoài địa phương. Nhóm của anh sau đó quyết định tìm hiểu.

Ngày 15/9, nhóm tới Triệu Khánh, Quảng Đông rồi lái xe xuyên đêm đến Thanh Viễn. Họ bám theo hai xe tải chở măng tới thành phố Anh Đức và xác định khu vực các xe dừng lại.

Ngày hôm sau, nhóm sử dụng thiết bị bay không người lái để quan sát khu vực chế biến. Theo hình ảnh được công bố, măng được tập kết trong các lán, phía trên phủ bạt. Blogger cho rằng những luồng khói xuất hiện tại đây phát sinh từ quá trình đốt lưu huỳnh để hun măng.

Nhóm cũng ghi lại cảnh công nhân đóng măng vào các bao hai lớp, trong đó lớp phía trong bằng nhựa được buộc kín. Theo blogger, cách đóng gói này giúp khí sinh ra trong quá trình hun lưu lại trong bao và tiếp xúc với măng.

Trong video, Yu Lie Qi Ge mở một túi măng được cho là đã qua xử lý và mô tả có mùi hăng, khó chịu. Anh cho biết mẫu măng nhóm mang đi kiểm tra có hàm lượng sulfur dioxide gần 5.000 mg/kg và cho rằng mức này vượt xa giới hạn an toàn. Tuy nhiên, đây là kết quả do phía blogger công bố. Tính đến ngày 19/9, cơ quan chức năng Thanh Viễn chưa công bố kết quả xét nghiệm chính thức đối với các mẫu măng liên quan.

Theo blogger, hun lưu huỳnh giúp rút ngắn đáng kể thời gian chế biến. Trong khi phương pháp ngâm, muối và xử lý măng thông thường có thể kéo dài nhiều ngày, việc hun lưu huỳnh chỉ cần thực hiện qua một đêm. Quá trình này còn có tác dụng làm măng trắng và sáng màu hơn, khiến sản phẩm có hình thức bắt mắt. Blogger cho biết măng sau khi hun cũng có thể được bảo quản trong thời gian dài, thậm chí tới một năm.

Nhóm điều tra đã bám theo một xe bị nghi vận chuyển số măng này ra khỏi địa phương. Theo thông tin họ thu thập, chiếc xe ban đầu được cho là hướng tới Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc nhưng nhóm mất dấu giữa đường. Blogger cho rằng phía vận chuyển có thể biết bị theo dõi. Điểm đến cuối cùng của lô hàng chưa được xác định.

Cục Quản lý Giám sát Thị trường Trung Quốc khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng với sản phẩm có màu sắc trắng bất thường hoặc xuất hiện mùi hăng, khó chịu.

Măng tre là một ngành hàng quan trọng của Thanh Viễn. Theo Nanfang Plus, năm 2025, giá trị toàn chuỗi ngành măng của thành phố đạt khoảng 10,965 tỷ NDT, tương đương khoảng 42.600 tỷ đồng. Măng Xiniu còn được Trung Quốc công nhận là đặc sản địa phương.