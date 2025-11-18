Đưa thông tin gây nhầm lẫn, Công ty SJC nói gì?

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vừa đăng tải cải chính công khai sau khi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia lưu ý về việc đăng tải thông tin có chi tiết gây nhầm lẫn.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, nội dung "Đăng ký mua vàng miếng trực tuyến" trên website: sjc.com.vn, hình ảnh minh họa của sản phẩm vàng miếng SJC bao gồm hình ảnh cả 2 loại sản phẩm vàng miếng và vàng nhẫn SJC dẫn đến việc khách hàng có thể nhầm lẫn.

Ngay sau lưu ý này, công ty SJC cho biết "đã thay đổi giao diện website mới, đồng thời chủ động điều chỉnh hình ảnh với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và cam kết của SJC trong việc minh bạch thông tin, tuân thủ quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững uy tín thương hiệu".

Công ty vừa cải chính thông tin công khai về nội dung giới thiệu sản phẩm

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tháng 9 vừa qua, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xử phạt hành chính Công ty SJC với số tiền 200 triệu đồng do hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Ngoài ra, SJC bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang thông tin điện tử của mình.

Cùng hành vi trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý (Doji), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt với số tiền 200 triệu đồng/doanh nghiệp và buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang thông tin điện tử.

Theo Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia, trong quá trình điều tra, 3 công ty trên đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu; đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.