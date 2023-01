Đua nhau thổi giá đất dọc cao tốc Bến Lức - Long Thành

Hình thành những khu đô thị dọc cao tốc

Dự án Khu đô thị The Sol City (xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc). Bên phải là cao tốc Bến Lức - Long Thành

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 58km đã thi công đạt 80% khối lượng. Trong đó, đoạn đi qua địa bàn huyện Bình Chánh (TP.HCM), Cần Giuộc, Bến Lức (Long An) đang thi công, chờ đấu nối vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Thời gian hoàn thành dự án đến quý 3/2025 thay vì vào cuối 2023 như kế hoạch đã được duyệt.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn đi qua tỉnh Long An dài gần 5km, chạy qua hai huyện Cần Giuộc và Bến Lức.

Thời gian qua, nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị mới đã bắt đầu mọc lên ở các xã thuộc hai huyện nông nghiệp nói trên, làm thị trường bất động sản tại đây rất sôi động.

Dọc theo cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn từ QL50 (huyện Bình Chánh, TP.HCM) hướng về nút giao kết nối cao tốc này với cao tốc TP.HCM - Trung Lương là những dãy nhà liên kế được xây dựng khang trang.

Đây là nhà đất thuộc dự án Khu đô thị The Sol City (xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc), có quy mô hơn 103ha.

Dự án này nằm giáp với Khu đô thị mới Nam Sài Gòn, tiếp giáp với hai huyện Bình Chánh và Nhà Bè của TP.HCM.

Từ dự án The Sol City, cư dân ra khỏi dự án là chạm mặt ngay chợ Hưng Long, chợ Bình Chánh và chỉ mất 10 phút đến chợ Bình Điền, 18 phút đến bến xe miền Tây của TP.HCM… Giá đất tại dự án khoảng từ 20 - 25 triệu đồng/m2.

Cách dự án The Sol City khoảng 1km về hướng cao tốc TP.HCM - Trung Lương, một dự án khác cũng nằm sát cao tốc Bến Lức – Long Thành, giáp ranh với huyện Bình Chánh (TP.HCM) là khu đô thị mới 5 sao (Five Star New City) tại xã Phước Lý, Cần Giuộc (Long An).

Đại diện chủ đầu tư cho biết, Khu đô thị Five Star được xây dựng trên khu đất có diện tích 20ha, trong đó diện tích đất ở chiếm 54%, tổng diện tích đất công cộng chiếm 46% bao gồm các hạng mục như: Khu biệt thự, nhà phố thương mại, nhà phố liền kề, trung tâm thương mại, khu thể thao - giải trí, bệnh viện và trường học quốc tế… Tại đây, các lô đất nền 100m2 có giá khoảng từ 1,6 tỷ đồng trở lên.

Rời khu vực sát tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, chúng tôi theo tỉnh lộ 835B để về các xã Long Thượng, Phước Hậu… nằm cách cao tốc tầm 2km. Tại đây, những dự án khu dân cư mới cũng đang được hình thành.

Sát tuyến đường tỉnh lộ 835B là dự án khu dân cư Hoàng Hoa (xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc) với quy mô hơn 14ha, quy mô dân số khoảng 2.500 người.

Theo quy hoạch, dự án gồm 539 lô nhà phố liền kề, 48 lô nhà phố liên kế bố trí tái định cư, 36 lô nhà biệt thự vườn.

Tại đây, một số căn nhà cao tầng liền kề vừa được xây dựng xong và chủ nhà đang treo bảng rao bán. Tại dự án này, giá đất bình quân khoảng 20 triệu đồng/m2.

Nằm sát bên dự án khu dân cư Hoàng Hoa, khu dân cư Nhã Đạt tại xã Long Thượng (huyện Cần Giuộc) cũng đang trong quá trình hình thành.

Dự án có quy mô 11ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 114 tỷ đồng. Đây là khu dân cư dành cho người thu nhập thấp.

Đất được thổi giá hàng ngày

Dự án Khu đô thị mới 5 sao tại xã Phước Lý, Cần Giuộc nằm ngay sát cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ở khu dân cư Hoàng Hoa, chúng tôi liên hệ với anh Vũ, người đang rao bán căn nhà 1 trệt 1 lầu có 2 phòng ngủ, diện tích đất 65m và được ra giá 3,1 tỷ đồng. Theo các cư dân địa phương, giá nhà đất đang có nhích lên, tuy thanh khoản không cao.

Theo giới kinh doanh bất động sản, giá đất Long An hiện nay trung bình khoảng từ 6,3 triệu đồng/m2.

Tại hai huyện Cần Giuộc, Bến Lức (nơi có tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành đi qua), giá đất bình quân tại Bến Lức: 6,82 triệu/m2, Cần Giuộc: 7,23 triệu/m2. Tuy nhiên, ở một số khu vực tiềm năng có giá 20 – 30 đồng triệu/m2.

Dẫu thanh khoản không cao như kỳ vọng nhưng hoạt động mua bán đất tại Long An thời gian gần đây khá nhộn nhịp.

Lợi thế đất đai và các khu đô thị trên là gần TP.HCM, giao thông thuận lợi, giá đất còn mềm nên nhiều nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư để sinh lời.

Tuy nhiên, nhu cầu thực về xây dựng nhà đất tại Long An hiện lại không quá cao mà hầu hết các chủ đầu tư BĐS hiện đều lựa chọn hình thức đầu cơ lướt sóng.

Ông Trần Thanh Nguyên (48 tuổi, tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc) chia sẻ: Đất thổ cư tại xã nằm sâu trong hẻm, đường nhỏ, nếu những năm 2017 có giá khoảng 3 - 4 triệu đồng/m2 thì hiện nay đã lên lên 7 - 8 triệu đồng/m2.

Ở những tuyến đường lớn giá đất hiện nay được rao bán ở mức 10 - 12 triệu đồng/m2. Có nhiều khu vực đang hình thành những khu dân cư, khu đô thị được quy hoạch bài bản, có hệ thống giao thông kết nối thuận tiện, giá đất lên đến 22 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, giới “cò” đất tại khu vực Bến Lức, Cần Giuộc hiện nay cũng đang hoạt động khá sôi động.

Chúng tôi liên hệ anh Thanh Vũ đang rao bán lô đất 100m2 với giá 700 triệu đồng. Anh Vũ nói: “Giá đó cũ rồi! Giờ lên 1,2 tỷ rồi. Phần lớn đất hiện nay tăng lên gấp đôi so với mặt bằng năm ngoái!”.

Hiện nay, tỉnh Long An đang phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, đô thị thông minh.

Trong đó, Bến Lức sẽ là đô thị vệ tinh của TP.HCM, phát triển các dự án khu đô thị mới với kiến trúc đô thị hiện đại, đa chức năng.

Đây sẽ là trục phát triển trọng điểm, kết nối xuyên suốt với TP.HCM thông qua các trục giao thông như QL1, cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành, đại lộ Nguyễn Văn Linh, đại lộ Võ Văn Kiệt, đường ĐT830…

Các dự án khác như nâng cấp QL1, Vành đai 3, cao tốc Đức Hòa - Chơn Thành, metro Bến Thành - Tân Kiên cũng sẽ được khởi động.

Các dự án này sẽ là điểm tựa bền vững cho phát triển kinh tế, đô thị và kết nối với TP.HCM.

Ngoài hàng loạt dự án hạ tầng lớn, Long An cũng đang đầu tư phát triển nhiều dự án phát triển công nghiệp và dịch vụ.

Cụ thể, Long An đang quy hoạch khu kinh tế 3.200ha xoay quanh Cảng quốc tế Long An và danh mục 16 dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm gồm Khu kinh tế cửa khẩu Long An, KCN Phú Thạnh, KCN Việt Phát, KCN Prodezi, khu tiếp nhận kho vận - logistics tại cảng Long An, trung tâm kho vận và dịch vụ logistics Bến Lức…

