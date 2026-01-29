Đại gia Việt sau thi hành án: Tái xuất thế nào, doanh nghiệp ra sao?

Từ “ngã ngựa” đến tái xuất thương trường

Ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, từng là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng và hàng không tư nhân. Vụ án liên quan thị trường chứng khoán khiến ông Quyết bị khởi tố năm 2022, ông bị xét xử và sau đó được giảm án ở cấp phúc thẩm trên cơ sở khắc phục hậu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo phán quyết. Cuối năm 2025, các nghĩa vụ thi hành án dân sự đã được hoàn tất, khép lại một giai đoạn pháp lý với ông Quyết.

Ông Trịnh Văn Quyết tại cuộc gặp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam mới đây (Ảnh: FLC).

Sau gần 4 năm vắng bóng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết vừa xuất hiện tại cuộc gặp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam. Thông tin cuộc gặp được Tập đoàn FLC đăng tải trên website của doanh nghiệp ngày 26/1. Ông Quyết cũng là người tặng Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam mô hình máy bay Bamboo Airways.

Sự xuất hiện của ông trong một số hoạt động đối ngoại của doanh nghiệp vào đầu năm nay được nhìn nhận như dấu hiệu cho thấy vai trò của ông đang dần dịch chuyển sang hướng người sáng lập, định hướng chiến lược Tập đoàn FLC hơn là điều hành trực tiếp.

Với Tân Hoàng Minh, câu chuyện của cũng mang màu sắc tương tự. Sau khi được đặc xá vào ngày 30/4/2025, ông Đỗ Anh Dũng - cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tân Hoàng Minh - xuất hiện công khai lần đầu tiên trong một hoạt động làm việc với chính quyền địa phương.

Cụ thể, ngày 3/6/2025, ông Dũng có mặt tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về đề xuất tiếp tục nghiên cứu và lập quy hoạch dự án khu đô thị thông minh tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt. Đây được xem là dấu hiệu “tái xuất” thương trường sau thời gian chấp hành án và được đặc xá.

Doanh nghiệp sau “cú sốc pháp lý” làm ăn ra sao?

Tại thời điểm này, tổng tài sản của FLC đạt hơn 36.200 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở các dự án bất động sản, chi phí xây dựng dở dang và các khoản phải thu. Cơ cấu tài sản cho thấy dòng tiền chưa thực sự quay vòng hiệu quả, khi lượng vốn bị “găm” vào các dự án và công nợ ở mức cao.

Giai đoạn 2023-2024, tại các cuộc họp cổ đông bất thường, ban lãnh đạo cho biết tổng tài sản thực tế của tập đoàn đã giảm mạnh, ước còn hơn 20.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp buộc phải thu hẹp quy mô hoạt động, cắt giảm khoảng 60% nhân sự cơ hữu, đồng thời giãn tiến độ, chuyển nhượng một phần hoặc tạm dừng nhiều dự án để giảm áp lực dòng tiền. Song song đó, FLC còn chịu sức ép nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, từng bị cưỡng chế thuế và ngừng sử dụng hóa đơn do chậm nộp thuế và tiền phạt, càng làm gia tăng thách thức trong quá trình tái cấu trúc.

FLC tiến hành điều chỉnh vốn điều lệ để bổ sung nguồn lực tài chính trong năm 2025. Cuối năm ngoái, tập đoàn nâng vốn điều lệ từ 7.099 tỷ đồng lên 8.599 tỷ đồng, tăng thêm 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn tư nhân trong nước. Doanh nghiệp thành viên như CTCP Xây dựng FLC Faros cũng tăng vốn thêm 400 tỷ đồng, lên 6.076 tỷ đồng.

Cùng với tái cấu trúc tài chính, Tập đoàn FLC đang âm thầm khởi động lại một số dự án bất động sản từng bị đình trệ. Thay vì triển khai ồ ạt như giai đoạn trước, tập đoàn lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, tập trung vào các dự án đã có pháp lý cơ bản.

Với Tân Hoàng Minh, việc thận trọng hơn trong triển khai dự án, tập trung vào pháp lý và thủ tục đầu tư phản ánh bài học rút ra sau giai đoạn phát triển nóng bằng đòn bẩy tài chính.

Ngay sau mốc khi ông Đỗ Anh Dũng tái xuất, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đẩy mạnh các động thái tái khởi động dự án, từ phân khúc nhà ở cao cấp tại Hà Nội đến các đề xuất đầu tư ở Nha Trang, Quảng Bình, Đà Lạt. Dự án Greenera Southmark tại Hà Nội - được cấp phép và khởi công trở lại - được xem như “tín hiệu mở màn” cho quá trình hồi sinh của doanh nghiệp này sau giai đoạn khủng hoảng.