Đốt gần 13.000 USD cho trò gắp thú

Hàng chục cửa hàng máy gắp thú rực rỡ sắc màu trên các con phố và trung tâm thương mại khắp trung tâm tài chính Hong Kong đã trở thành "chất gây nghiện" đối với nhiều người, trong đó có Neiki Lee.

Mỗi lượt chơi, cô Lee phải bỏ ra ít nhất 5 đôla Hong Kong để tìm cách gắp một con thú nhồi bông có giá trị cao hơn.

Là một nhân viên văn phòng, Lee cho biết cô đã chi khoảng 100.000 đôla Hong Kong (12.800 USD) vào các máy gắp thú trong vòng hai năm qua, tương đương một nửa mức lương hàng năm của cô.

"Bạn có thể phải chi tới 700, hoặc thậm chí 1.700 đôla Hong Kong chỉ để gắp một món đồ chơi trị giá 70 đôla mà vẫn không thành công", người phụ nữ 48 tuổi nói. "Tôi thực sự muốn từ bỏ. Ngày nào tôi cũng tự mắng mình và bảo bản thân phải dừng lại: không chơi nữa, không chơi nữa".

"Đây chắc chắn là một hình thức cờ bạc", cô nói, giải thích lý do không thể từ bỏ thú vui này.

Một người đang chơi máy gắp thú. Ảnh: The Standard

Tommy Yu, 23 tuổi, cho biết đôi khi anh chi hàng trăm đôla mỗi ngày cho trò này, dù biết rằng một số máy có cài sẵn "bẫy".

"Khi bạn bỏ tiền vào mà không nhận lại được gì, bạn biết mình lỗ. Thế nhưng nó cứ thôi thúc bạn tiếp tục chơi", anh nói.

Cố vấn về chứng nghiện cờ bạc Chu Ho Ming cho hay "người chơi càng đầu tư nhiều, họ càng khó chấp nhận việc ra về tay trắng và bỏ đi". Chính tâm lý này đã "duy trì vòng lặp hành vi nghiện trò chơi có thưởng".

Các chủ cơ sở kinh doanh máy gắp thú ở Hong Kong vài năm qua có thể mở rộng hoạt động mà gần như không chịu hạn chế nào, sau khi tòa án năm 2022 phán quyết rằng họ không cần phải xin giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực giải trí công cộng.

Nhưng sau khi số lượng khiếu nại liên quan đến trò gắp thú tăng vọt trong hai năm qua, chính quyền Hong Kong tháng này đề xuất thắt chặt quy định đối với các trung tâm trò chơi có thưởng. Họ cam kết sẽ giải quyết "vấn đề nan giải" này.

Một số nghị sĩ đã đề xuất giới hạn giá trị giải thưởng ở mức cao nhất 300 đôla Hong Kong, tương tự ở Anh và Singapore.

Matthew Chan, chủ sở hữu của ba cửa hàng máy gắp thú trong thành phố, chia sẻ việc thắt chặt quản lý là cần thiết vì ngành này "đang đi sai hướng". Chan cho rằng cần có quy định như ở đảo Đài Loan, theo đó máy gắp thú bắt buộc phải "trả thưởng" nếu người chơi đã chi một số tiền nhất định.

"Quy mô thị trường bị thu hẹp, người tiêu dùng Hong Kong đã mất niềm tin vào trò này", Chan nói, cho biết thêm một số chủ máy đang tăng độ khó lên và khiến người chơi bị cuốn vào vòng xoáy gỡ tiền.

Tuy nhiên, Lee tin các chủ máy sẽ tìm ra cách để né tránh bất kỳ quy định nào được chính quyền Hong Kong ban hành.

"Không thể nào có đạo luật được áp dụng một cách vừa hoàn hảo vừa công bằng cho ngành này", cô nói. "Thật khó để xử lý tận gốc vấn đề chỉ bằng một đạo luật".