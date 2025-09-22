Với thế hệ cha mẹ 8x, 7x, tiết kiệm là ưu tiên số một, thì với 9x và Gen Z, “hạnh phúc tức thì” lại là kim chỉ nam trong chi tiêu. Theo một khảo sát toàn cầu của McKinsey, hơn 60% Gen Z cho biết họ sẵn sàng chi tiền cho trải nghiệm thay vì tích cóp dài hạn. Điều này lý giải vì sao các dịch vụ giải trí, du lịch, ăn uống và làm đẹp bùng nổ trong những năm gần đây, bất chấp biến động kinh tế.

Ngọc Anh, 27 tuổi, một nhân viên truyền thông ở Hà Nội, thừa nhận cô có thể nhịn mua một chiếc váy hàng hiệu, nhưng sẽ không bỏ lỡ cơ hội đặt vé xem concert của thần tượng K-pop. “Mỗi lần đi concert, tôi thấy mình được sống trọn vẹn với tuổi trẻ. Đó không chỉ là tiêu tiền, mà là mua ký ức”, cô chia sẻ.

Trên TikTok, câu nói “Tiền có thể kiếm lại, thanh xuân thì không” trở thành slogan của không ít bạn trẻ khi lý giải lý do chi tiêu “hết mình”.