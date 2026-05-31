CEO ngành siêu du thuyền chi 2 triệu bảng làm đám cưới, tặng kim cương cho phù dâu

Jonny Dodge là CEO GP Management, công ty chuyên tổ chức các trải nghiệm cao cấp trên toàn cầu, từ du thuyền hạng sang đến các sự kiện đua xe F1 dành cho giới siêu giàu. Anh từng được truyền thông quốc tế gọi là một trong những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực siêu du thuyền.

Ngày 17/5, Dodge kết hôn với nữ doanh nhân Cameron Biafore tại Marrakech, Morocco. Khoảng 150 người thân, bạn bè và khách mời được mời tham dự chuỗi sự kiện kéo dài ba ngày giữa sa mạc Agafay. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng 5 sao Kasbah D'if giữa các đồi cát được thuê riêng cho dịp này. Theo Daily Mail, tổng chi phí hôn lễ khoảng 2 triệu bảng Anh (hơn 70 tỷ đồng).

Một trong những chi tiết gây chú ý là quà tặng cho phù dâu. Thay vì những món quà lưu niệm thông thường, mỗi người nhận được hoa tai kim cương ba tầng cùng loạt quà cá nhân hóa như bộ đồ thể thao, đồ ngủ đồng bộ, túi riêng và thư viết tay.

Chuỗi sự kiện cưới được thiết kế như một lễ hội xa xỉ với nhiều chủ đề khác nhau, từ tiệc chào mừng lấy cảm hứng từ "Vòng quanh thế giới trong 80 ngày", dạ tiệc black-tie trên sân thượng dưới bầu trời sa mạc đến lễ cưới chính diễn ra lúc hoàng hôn.

Nghi thức trao lời thề được tổ chức trên sân khấu nổi giữa mặt nước với dãy núi Atlas phía xa làm phông nền. Thay vì mời các bé trai, bé gái rải hoa theo truyền thống, vợ chồng Dodge sử dụng một chú lừa mang rượu đi dọc lối vào để phục vụ khách mời.

Khách mời còn được thưởng thức các màn múa lửa, biểu diễn rắn, xem bói và nhiều hoạt động mang màu sắc địa phương. Thực đơn tiệc cưới gồm tartare cá ngừ, cá vược đánh bắt bằng dây, bánh tart táo cùng champagne và rượu vang được phục vụ xuyên suốt buổi tối.

Danh sách khách mời cũng quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới doanh nhân và giải trí như tỷ phú John Caudwell, doanh nhân Gautam Singhania, Frank Binder hay ngôi sao chương trình Dragons' Den Duncan Bannatyne.

Ngoài quy mô tổ chức, tủ đồ cưới của Cameron Biafore cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện, cô thay tổng cộng sáu bộ trang phục đặt riêng trị giá hơn 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng). Một trong những thiết kế nổi bật nhất là váy cưới do nhà thiết kế Zuhair Murad thực hiện với phần corset "điêu khắc" cầu kỳ, kết hợp áo choàng dài và khăn voan phủ kín gương mặt.

Cô dâu còn đeo bộ trang sức trị giá hơn 300.000 bảng Anh (hơn 10,6 tỷ đồng), bao gồm vương miện, dây chuyền và hoa tai kim cương.

Chuyện tình của cô dâu chú rể cũng đặc biệt không kém quy mô đám cưới. Jonny đã cầu hôn Cameron hai lần tại hai châu lục. Lần đầu diễn ra trong chuyến du lịch sa mạc tại Nam Phi. Sau đó, anh tiếp tục cầu hôn lần thứ hai trong kỳ nghỉ ở Nam Cực. Hai chiếc nhẫn đính hôn được gắn các mảnh thiên thạch cùng đá mặt trăng và sao Hỏa đã được chứng nhận.