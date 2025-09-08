Đồng yên suy yếu, thị trường tài chính Nhật Bản nhiều biến động khi Thủ tướng Shigeru Ishiba từ chức

Thị trường tài chính Nhật Bản nhiều biến động

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai, đồng yên giảm 0,7% so với đồng USD, tiếp nối xu hướng yếu đi của yen so với các đồng tiền mạnh khác thuộc nhóm G10 trong tuần trước.

Việc đồng yen mất giá thường giúp hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, nhờ đó chứng khoán Nhật Bản ghi nhận sắc xanh. Chỉ số Nikkei và nhiều mã cổ phiếu lớn tăng điểm nhờ hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng nội tệ.

Các trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài của Nhật được dự báo đặc biệt dễ bị bán tháo, khi nhà đầu tư lo ngại về gánh nặng chi tiêu công. Dù đà tăng của trái phiếu Mỹ cuối tuần trước có phần kiềm chế áp lực, nhưng lợi suất trái phiếu Nhật vẫn đứng trước nguy cơ leo thang.

Giới phân tích nhận định, với tình hình ngân sách hiện tại, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn dài khó hạ nhiệt, thậm chí còn có thể tăng mạnh hơn nếu niềm tin tài khóa tiếp tục suy giảm.

Shigeru Ishiba rời đi sau khi từ chức trong một cuộc họp báo ở Tokyo, vào ngày 7/9.

Ai kế nhiệm Thủ tướng Ishiba và điều đó ảnh hưởng thế nào?

Sự ra đi của Thủ tướng Shigeru Ishiba đã được dự đoán từ sau thất bại bầu cử của đảng cầm quyền hồi tháng 7, nhưng thị trường vẫn chưa rõ ai sẽ là người kế nhiệm. Các nhà đầu tư chờ đợi chính sách tài khóa của lãnh đạo mới để ước đoán khả năng kích thích kinh tế, cũng như tác động đến quyết định nâng lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Theo các chuyên gia, việc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) không còn đa số rõ rệt khiến nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng, duy trì mức biến động cao trên cả thị trường ngoại hối, trái phiếu và chứng khoán. Đồng yen có khả năng còn yếu thêm, lợi suất JGB kỳ hạn dài cao hơn và chứng khoán sẽ tiếp tục biến động hai chiều cho tới khi chân dung thủ tướng mới được xác định.

Sự biến động tại Nhật Bản không chỉ là vấn đề nội địa. Các nhà đầu tư quốc tế đang theo dõi chặt chẽ vì lo ngại biến động lợi suất trái phiếu Nhật có thể lan sang châu Âu và Mỹ.

Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn cũng đối diện quan ngại về nợ công, bất kỳ cú sốc nào từ thị trường trái phiếu Nhật đều có thể gây hiệu ứng dây chuyền lên thị trường nợ toàn cầu.