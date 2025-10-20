Bỏ 160 triệu đồng mua cá vàng nguyên khối, người đàn ông sốc khi mang bán

Tưởng chừng nắm trong tay “kho báu” sau nhiều năm cất giữ, một khách hàng ở Thái Lan mang bộ vật phẩm trang trí màu vàng bóng bẩy đến tiệm vàng để bán lại, hy vọng thu về một món hời lớn.

Thế nhưng, kết quả giám định khiến người này gần như sụp đổ, tờ Khaosod đưa tin.

Ngày 17/10, trang Facebook của tiệm vàng Namo Ban Chang Thong tại tỉnh Saraburi (Thái Lan) chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một vị khách mang bộ vật phẩm hình cá và các đồ trang trí màu vàng rực đến hỏi giá.

Người này tin rằng bộ vật phẩm mua cách đây 17 năm là vàng thật nguyên khối, có giá trị cao.

Bộ vật phẩm trang trí hình cá được khách hàng mang đi bán hy vọng sẽ được giá cao. Ảnh: Khaosod

Theo chủ tiệm, vị khách kể rằng đã bỏ ra hơn 200.000 baht (hơn 160 triệu đồng) để mua vật phẩm từ một cửa hàng lớn, có tiếng tại tỉnh Nakhon Si Thammarat. Người bán khi đó khẳng định đây là vàng thật, được làm thủ công và chỉ duy nhất cửa hàng của họ có thể chế tác.

Tin lời người bán, vị khách quyết định mua và giữ lại như một khoản đầu tư lâu dài, tin rằng giá trị sẽ tăng theo thời gian.

Tuy nhiên, khi được đưa vào máy quét kiểm tra kim loại, kết quả khiến mọi hy vọng tan biến: hàm lượng vàng chỉ chiếm 4,3%, bạc 10%, còn lại hơn 80% là đồng. Thiết bị xác định đây chỉ là đồ đồng mạ vàng, hoàn toàn không phải vàng thật như quảng cáo.

Chủ tiệm cho biết, nếu là vàng nguyên khối, với kích cỡ và trọng lượng như vậy, bộ vật phẩm hiện có thể trị giá 4-5 triệu baht (3,2 - 4 tỷ đồng). Nhưng thực tế, giá trị thật chỉ còn vài nghìn baht.

“Khách hàng gần như ngã quỵ khi nghe kết quả. Họ đã giữ món đồ suốt gần 2 thập kỷ, tin rằng đó là của quý”, chủ tiệm kể lại.

Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng Thái Lan. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với vị khách và bức xúc trước hành vi lừa bán hàng giả của cửa hàng năm xưa.

Chủ tiệm vàng Namo Ban Chang Thong khuyên người bị hại nên tìm luật sư để khởi kiện, bởi việc cố tình quảng cáo sai sự thật là hành vi gian lận thương mại. Cửa hàng này cũng cho biết sẵn sàng hỗ trợ liên hệ với luật sư để giúp khách hàng đòi lại quyền lợi.