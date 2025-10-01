Động thái mới nhất của tỷ phú Warren Buffett

Theo Wall Street Journal, thương vụ mua lại OxyChem có thể hoàn tất trong vài ngày tới, và sẽ là giao dịch lớn nhất của Berkshire kể từ khi mua lại công ty bảo hiểm Alleghany với giá 11,6 tỷ USD vào năm 2022. Hiện Berkshire đang nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục 344 tỷ USD, tạo điều kiện thuận lợi cho các thương vụ lớn.

Buffett, 95 tuổi, sẽ rút lui khỏi vị trí CEO vào cuối 2025 nhưng vẫn giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị. Người kế nhiệm Greg Abel, từng là CEO của Berkshire Hathaway Energy, nổi tiếng với chuyên môn vững vàng trong ngành năng lượng, hứa hẹn sẽ tiếp tục dẫn dắt các dự án lớn của tập đoàn.

Bối cảnh và lịch sử đầu tư của Buffett vào Occidental

Berkshire Hathaway hiện sở hữu hơn 11 tỷ USD cổ phiếu Occidental, tương đương 28,2% vốn công ty. Trước đây, Buffett từng giúp Occidental mua lại Anadarko Petroleum với cam kết 10 tỷ USD, đổi lại là cổ phiếu ưu đãi và quyền mua cổ phiếu phổ thông.

Năm 2022, Buffett bắt đầu mua cổ phiếu phổ thông của Occidental trên thị trường sau khi đọc bản ghi chép cuộc gọi báo cáo lợi nhuận của công ty. Ông tận dụng biến động giá trong đại dịch Covid để mua cổ phiếu với mức chiết khấu, đồng thời hưởng lợi từ cổ tức 2% và các khoản đầu tư của Occidental vào công nghệ thu giữ carbon.

Tác động của thương vụ đối với cổ phiếu và thị trường

Mặc dù tin tức về thương vụ được WSJ đăng tải, cổ phiếu của Occidental – có trụ sở tại Houston – vẫn giảm 1,8% vào ngày thứ Ba. Việc Berkshire mở rộng đầu tư vào mảng hóa dầu OxyChem được đánh giá là một bước đi chiến lược trong bối cảnh năng lượng đang trở thành lĩnh vực trọng điểm, đồng thời củng cố tầm ảnh hưởng lâu dài của tập đoàn trên thị trường năng lượng.