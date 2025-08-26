Warren Buffett hé lộ kế hoạch mới

Đầu tháng 8, Chủ tịch Berkshire Hathaway – Warren Buffett cùng người kế nhiệm Greg Abel đã gặp riêng CEO CSX Joseph Hinrichs tại Omaha, Nebraska. Cuộc gặp diễn ra không có bất kỳ cố vấn nào tham dự.

Tại đây, Buffett khẳng định ông sẽ không mua lại CSX, nhưng nhấn mạnh cả hai bên có thể hợp tác để đạt được những lợi ích tương tự như khi sáp nhập. Nói cách khác, thay vì thâu tóm, Buffett muốn tìm cách phối hợp để tăng hiệu quả vận hành và giảm chi phí.

Thị trường chứng khoán phản ứng ra sao trước thông tin này?

Ngay sau khi Buffett khẳng định không “xuống tiền” cho một thương vụ mới, cổ phiếu CSX đóng cửa giảm gần 5% còn 32,81 USD/cổ phiếu. Các doanh nghiệp đường sắt khác cũng bị ảnh hưởng: Union Pacific mất khoảng 2%, Norfolk Southern giảm hơn 2%, và cổ phiếu Berkshire Hathaway lùi nhẹ chưa đến 1%.

Diễn biến này phản ánh sự kỳ vọng của giới đầu tư rằng Buffett có thể tham gia “cuộc chơi thâu tóm” đang nóng lên trong ngành đường sắt. Khi khả năng đó bị dập tắt, giá cổ phiếu lập tức điều chỉnh.

Vì sao Buffett chọn hợp tác thay vì thâu tóm?

Trước đó, BNSF Railway – công ty con của Berkshire – và CSX đã công bố một thỏa thuận cung cấp dịch vụ vận tải đường sắt xuyên bờ Đông – Tây của nước Mỹ. Đây được xem là bước đi giúp tăng hiệu quả vận chuyển hàng hóa mà không cần trả khoản phí khổng lồ để mua lại CSX.

Sự lựa chọn này diễn ra trong bối cảnh thị trường đường sắt Mỹ vừa chấn động bởi kế hoạch Union Pacific mua Norfolk Southern với giá 85 tỷ USD. Thương vụ này làm dấy lên suy đoán rằng Berkshire có thể tham gia làn sóng sáp nhập. Tháng 7 vừa qua, cổ phiếu CSX từng tăng tới 9% nhờ tin đồn đó.